めちゃくちゃ美味しい！！【ファミマ】マニアも推す♡「新作スイーツ」って？

スイーツマニアが推す、【ファミリーマート】の「新作スイーツ」があるとの情報をキャッチ！ 見た目にも美味しそうな「新作スイーツ」は、自分へのご褒美として買えば、心もお腹も満たされるかも。いくつか買って食べ比べても楽しそう。今回は、ファミマの新作スイーツとして登場した、おやつにちょうどいい小さめサイズのタルトや、ひと口サイズで食べやすいロールケーキなどをピックアップ。ぜひ、コンビニスイーツ選びの参考にしてみてください。

真っ白なビジュアルに注目！

スイーツブロガーの@sujiemonさんが紹介しているのは、「白いスフレ・プリン（ミルク味）」です。見てのとおり、すべてが真っ白。どんな味や食感なのか、想像するだけで楽しみになりそうです。構成はミルクプリン、練乳ホイップクリーム、練乳ソース。さらに、天面にはミルクスフレがトッピング。4つの層になっていて、ひと口でいろいろな味と食感が楽しめそうです。

とろける食感にやさしい甘さ

@sujiemonさんいわく、「とろける食感のミルクプリン」「練乳ソースが甘味とコクを演出」とのこと。「ミルクと練乳の素朴でやさしい甘さ」ともコメントしており、それぞれの味や食感を楽しみながら最後までおいしく食べられそうです。ミルク系のスイーツなので、ブラックのコーヒーや紅茶との相性も良さそう。\344（税込）で買えるので、ぜひ試してみてください。

ガチレビューのスイーツマニアが絶賛！

「年間1200個以上のスイーツを食べる超甘党」「『楽しく詳しく正直に』のガチレビュー」という@yuumogu22さんが、「めちゃくちゃ美味しい」「めちゃくちゃオススメ」と大絶賛するのが、こちらの「クッキー&クリームタルト」です。厚めのタルト生地にバニラホイップを盛り付け、クッキーとチョコチップをトッピングしたシンプルな構成のタルトで、おやつにちょうどいい大きさです。@yuumogu22さん曰く「クリーム多いけど、しつこくなくすっと溶けるタイプ」とのこと。価格は、\230（税込）。

シェアして食べるのも◎

パクッとつまめるひと口サイズのロールケーキが5切れ入った、「もっちりクリームロール（チョコ）」も美味しそう。@sujiemonさんは「もっちり & ふんわり食感が最高」と、気に入った様子。「濃厚チョコの苦味とコクが美味しい」のだそう。価格は\340（税込）。作業の合間につまんだり職場の仲間とシェアしたりと、ちょっと甘いものを食べたい時にあると嬉しい1品になるはず。

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※こちらの記事では@sujiemon様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。



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writer：Yuri.A