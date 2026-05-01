ふわとろスクランブルエッグ ホテル朝食 by杉本 亜希子さん【材料】（2人分）<卵液>卵 4個塩 小さじ 1/4砂糖 小さじ 1.5マヨネーズ 大さじ 2バター 10gサラダ油 小さじ 2<添え>イングリッシュマフィン 2個ベビーリーフ 適量ソーセージ 4本ケチャップ 適量【作り方】1、＜卵液＞の材料をよく混ぜ合わせる。卵にマヨネーズを加える事で、冷めても柔らかいスクランブルエッグに！2、フライパンを中火で熱し、温かくなったら一度ぬれ布巾の上にのせる。フライパンをコンロに戻してサラダ油、バターを加えて弱火にかけ、バターが溶けたら＜卵液＞を流し入れてひと呼吸おき、ゴムベラで鍋底をこそげるように外から内へ全体を手早くかき混ぜながら、平均に熱が通るようにする。卵液を加えた後も焦らなくて大丈夫。弱火でじっくり火を入れる事で、ねっとりとろとろに仕上がります。3、クリーム状になり、全体がもったりとしてきたら火からおろし、ぬれ布巾の上にのせて少し冷ましながら、ゴムベラから泡立て器に持ち替えて混ぜ、お好みのかたさにする。冷めてしまったら、その都度弱火にかけて繰り返し行って下さい。泡立て器を使う事で均一に混ぜる事ができます。4、器に＜添え＞と共に盛り合わせる。※イングリッシュマフィンはトースターで軽く焼き、ソーセージは切り込みを入れ、フライパンでソテーする。