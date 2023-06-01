ファーム交流戦

プロ野球・西武の堀越啓太投手が4月30日、広島とのファーム交流戦（カーミニーク）に登板。1回無安打無失点、2奪三振の好投を見せた。ドラフト4位で入団した剛腕。スライダーのキレにファンが喝采を送っている。

1点ビハインドの7回、3番手でマウンドに上がった堀越。先頭の小林を右飛、続くロベルトを空振り三振に仕留めた。3人目の内田を1-2と追い込むと、最後は外角へスライダー。大きく、鋭い変化で打者に満足なスイングをさせず、空振り三振で見事に打ち取った。

26日、DeNA相手の2軍デビュー戦でも1回2奪三振だった。ファンからは「将来は守護神堀越啓太が見たい」「今年中に1軍デビューありそう」「堀越くん圧巻の投球」「堀越4位で獲れたの、改めて見てもデカすぎる」「堀越のスライダーやばくない？」などと驚きの声が上がった。

花咲徳栄から東北福祉大に進み、非公式ながら最速164キロを誇る右腕。上位候補と見る声もあったが、ドラフト4位で西武入団。才能の片りんを見せている。



（THE ANSWER編集部）