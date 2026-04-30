image: 人民網日本語版 電気自動車（EV）が当たり前になってきた時代。でも「機関車」まで電気になるとは、まだイメージしにくいんじゃないでしょうか。中国でそれが現実になりました。2026年4月より中国で、従来に比べて電池容量が最大となる完全電気機関車「路鋒（ルーフォン）」が、河北省張家口市の沙蔚鉄道で正式に運用を開始したと報じられました。機関車って、なんで電気が難しかった