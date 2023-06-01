中国科学院、科学研究向けAIシステム「磐石100」発表
【新華社北京4月30日】中国科学院は28日、人工知能（AI）モデルシステム「磐石100」（サイエンスワン100）を発表した。科学研究に共通するニーズに特化した「磐石・科学基礎大規模モデル」（サイエンスワン）を知的基盤として、八つの主要学問分野を対象にした分野別大規模モデル群を構築。AI主導による科学研究の体系的なイノベーションが期待される。
2025年に発表された「磐石・科学基礎大規模モデル」は、専門的な科学コーパスとデータを用いて訓練された科学研究タスクに特化した知能基盤で、科学文献の抽出、融合、科学知識の表現、推論などのコア能力を持つ。最新バージョンは650万件の高品質の科学推論データを用いて、科学知識の推論能力、マルチモーダルな理解・生成能力、信頼性を大幅に向上させた。
研究開発チームは数学、物理学、材料、天文学、環境、航空宇宙、地理、生物学の8分野で大規模モデルをそれぞれ構築。各分野の基礎的問題の解決に専念した。
「磐石100」は既に100以上の科学研究に導入され、高速鉄道の流れ場の再構築、スペクトル識別、新材料の開発、天文観測などで大きな可能性を示している。