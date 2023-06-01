【一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～】 5月1日 再販 価格：1回700円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～」再販分を5月1日よりセブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗、たまごっち ふぁくとり～！などで順次発売する。価格は1回700円。

本商品は、「たまごっち」をモチーフにした一番くじ。こどもの頃たまごっちと過ごした「あのころのお部屋」がコンセプトの一番くじで、平成初期の懐かしさを感じるアイテムがたくさん登場する。

A賞は「一番くじ限定！ キラ2レインボー Original Tamagotchi」で、ピンクを基調に、レインボーやキラキラ光るシャボン玉がデザインされた平成感満載の一番くじ限定デザインの「たまごっち」。B賞は、1997年発売「トリプルキャラコットキーチェーン」デザインの「なつかしまめっちルームライト」となっている。

その他に、てんしっちのたまごっちデザインの「コンパクトミラー」、陶磁器製のお皿ところんと丸いフォルムがかわいいグラスの「ときめくテーブルウェア」、たまごっち本体デザイン8種・「アイビーズ」デザイン6種・平成レトロデザイン6種の「きらきらラバーチャーム」などがラインナップしている。

ラストワン賞は「みみっちぴょこぴょこぬいぐるみ」で、サイズは約26cm。手を握ると、みみっちらしく片耳がぴょこぴょこと動くギミック付きとなっている。

「一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：一番くじ限定！ キラ2レインボー Original Tamagotchi

B賞：なつかしまめっちルームライト

C賞：てんしっちのたまごっち コンパクトミラー

D賞：ときめくテーブルウェア

E賞：あのころのハンドタオル

F賞：きらきらラバーチャーム

G賞：なつかしステーショナリー

ラストワン賞：みみっちぴょこぴょこぬいぐるみ

ダブルチャンスキャンペーン：一番くじ限定！ キラ2レインボー Original Tamagotchi

A賞：一番くじ限定！ キラ2レインボー Original Tamagotchi

B賞：なつかしまめっちルームライト

C賞：てんしっちのたまごっち コンパクトミラー

D賞：ときめくテーブルウェア

E賞：あのころのハンドタオル

F賞：きらきらラバーチャーム

G賞：なつかしステーショナリー

ラストワン賞：みみっちぴょこぴょこぬいぐるみ

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～8月末日

A賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。

(C)BANDAI

※発売日は流通により前後する場合があります。