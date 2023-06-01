【タヌキまるごとBOOK】 5月1日 発売 価格：1,760円

「タヌキまるごとBOOK」書影

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辰巳出版は、「まるごとBOOK」シリーズから最新作「タヌキまるごとBOOK」を5月1日に発売する。価格は1,760円。

本書は、日本で暮らすエゾタヌキとホンドタヌキの魅力や生態をまるごと解説したムック。野生での暮らしや習性、タヌキに会える国内の動物園などを、ビジュアルたっぷりに紹介している。監修は、動物学者で、国内でタヌキなど野生生物の研究調査を行なっている今泉忠明氏が担当。本書では今泉氏のフィールドワークの一部が紹介されている。

「タヌキまるごとBOOK」より

日本人にとってなじみ深い動物タヌキだが、近年はSNSで話題になることが増えている。福島県で活躍しているVtuber樫尾キネさんが投稿した、クマの箱罠にかかったタヌキが、柵の隙間から逃げられる状態にもかかわらず「タヌキはもうおしまいです…」と固まってしまったというエピソードは9,600万回以上のインプレッションを記録している。

本書では「タヌキとの付き合いは70年」という樫尾キネさんの特別インタビューを収録。里山で出会ったタヌキのほっこりエピソードや、推しタヌキなどについて語っている。

「タヌキまるごとBOOK」表紙に採用された写真（写真提供：おびひろ動物園）

表紙は北海道・おびひろ動物園のエゾタヌキ。本編にはおびひろ動物園で保護された5頭の子ダヌキたちの貴重な成長記録も収録されている。

【本書に掲載されている施設】

おびひろ動物園（北海道帯広市）

旭山動物園（北海道旭川市）

円山動物園（北海道札幌市）

北きつね牧場（北海道北見市）

盛岡市動物公園ZOOMO（岩手県盛岡市）

八木山動物公園フジサキの杜（宮城県仙台市）

桐生が岡動物園（群馬県桐生市）

東武動物公園（埼玉県南埼玉郡）

川崎市夢見ヶ崎動物公園（神奈川県川崎市）

茶臼山動物園（長野県長野市）

豊橋総合動植物公園のんほいパーク（愛知県豊橋市）

名古屋市東山動植物園（愛知県名古屋市）

大内山動物園（三重県度会郡）

池田動物園（岡山県岡山市）

広島市安佐動物公園（広島県広島市）

周南市徳山動物園（山口県周南市）

しろとり動物園（香川県東かがわ市）

到津の森公園（福岡県北九州市）

鹿児島市平川動物公園（鹿児島県鹿児島市）