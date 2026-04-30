　30日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比170円安の5万9360円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9284.92円に対しては75.08円高。出来高は6444枚となっている。

　TOPIX先物期近は3703ポイントと前日比41ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.21ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59360　　　　　-170　　　　6444
日経225mini 　　　　　　 59350　　　　　-180　　　132901
TOPIX先物 　　　　　　　　3703　　　　　 -41　　　 13246
JPX日経400先物　　　　　 33765　　　　　-415　　　　 408
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　-5　　　　 569
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース