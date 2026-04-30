30日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比170円安の5万9360円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9284.92円に対しては75.08円高。出来高は6444枚となっている。



TOPIX先物期近は3703ポイントと前日比41ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.21ポイント安で推移。



○主要先物価格・22時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 59360 -170 6444

日経225mini 59350 -180 132901

TOPIX先物 3703 -41 13246

JPX日経400先物 33765 -415 408

グロース指数先物 747 -5 569

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース