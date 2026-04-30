外国為替市場で３０日夜、円相場が一時、１ドル＝１５５円台半ばまで急騰した。

東京市場で１ドル＝１６０円台まで円安・ドル高が進んでいたが、片山財務相らが強い表現で市場をけん制し、円買い・ドル売りの為替介入の可能性を示唆。その後、一気に約５円の円高となり、市場では、政府・日銀が為替介入に踏み切ったとの見方が出ている。

片山氏は３０日夕、記者団の取材に対し、円安・ドル高の進行について、「断固たる措置を取るタイミングが近づいている」と強調し、為替介入の可能性を示唆した。その後、財務省の三村淳財務官も「これは最後の退避勧告として申し上げる」と述べ、市場での投機的な動きをけん制した。

３０日の東京市場では、原油価格の高騰による日本の貿易赤字の拡大を懸念した円売り・ドル買いが進み、２０２４年７月以来、約１年９か月ぶりの円安水準となる１ドル＝１６０円７２銭まで円安・ドル高が進んでいた。

政府・日銀は、円安が進んでいた２４年４〜５月の大型連休中と７月に為替介入を行っている。心理的な節目とされる１ドル＝１６０円台に突入したことで、市場では円買い・ドル売り介入への警戒が強まっていた。