【2026年5月の運勢】おひつじ座（牡羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年5月のおひつじ座（牡羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おひつじ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
発想、アプローチを変えていく
・全体運
「このままではいけない」という気持ちが待ったなしになっていきそう。具体的なアクションを起こしていきましょう。でも、オールリセットは少々、冒険が過ぎるかも？ 運の移行期に当たるため、二拠点ライフ、副業をプラスなど、今までのやり方に足していくのがオススメです。お試し感覚で、短期的なチャレンジをするのもいい考え。週末起業やワーケーションなど、「いいかも？」を実行に移してみましょう。ＧＷは、気分転換が必要です。ずっと会いたかった人に会いに行き、旧交を温める、近場の観光地に足を伸ばしていつもと違う時間を過ごすのがオススメ。仕事は、ガラリと変わる可能性が。何事も経験と考えて、流れに乗っていきましょう。
・社交運
割り切っていきましょう。好き嫌いを持ち込まずに、フラットに付きあうほうが、互いにメリットがあるようです。合わない、尊敬できないとしても、手を組むべきシーンでは手を組んで。もっとも、それ以上、踏み込む必要はありません。業況の変化は、あなたが思うよりもスピーディー。マメに確認を入れていくことが大事です。金運は、臨時収入がありそう。単発のバイトも、懐を豊かに。オンラインセミナーへの参加も有意義。
・恋愛運
恋は、安定モード。いつもと同じ繰り返しになりやすいはず。サプライズ企画で、マンネリ化を防いで。デートの時間帯や行き先を変えるだけでも、関係がリフレッシュするはず。出会いは、アウトドアレジャーに。
ラッキーポイント……ベージュ、シャツ、トートバッグ、当日券
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）転換タイム
発想、アプローチを変えていく
・全体運
「このままではいけない」という気持ちが待ったなしになっていきそう。具体的なアクションを起こしていきましょう。でも、オールリセットは少々、冒険が過ぎるかも？ 運の移行期に当たるため、二拠点ライフ、副業をプラスなど、今までのやり方に足していくのがオススメです。お試し感覚で、短期的なチャレンジをするのもいい考え。週末起業やワーケーションなど、「いいかも？」を実行に移してみましょう。ＧＷは、気分転換が必要です。ずっと会いたかった人に会いに行き、旧交を温める、近場の観光地に足を伸ばしていつもと違う時間を過ごすのがオススメ。仕事は、ガラリと変わる可能性が。何事も経験と考えて、流れに乗っていきましょう。
割り切っていきましょう。好き嫌いを持ち込まずに、フラットに付きあうほうが、互いにメリットがあるようです。合わない、尊敬できないとしても、手を組むべきシーンでは手を組んで。もっとも、それ以上、踏み込む必要はありません。業況の変化は、あなたが思うよりもスピーディー。マメに確認を入れていくことが大事です。金運は、臨時収入がありそう。単発のバイトも、懐を豊かに。オンラインセミナーへの参加も有意義。
・恋愛運
恋は、安定モード。いつもと同じ繰り返しになりやすいはず。サプライズ企画で、マンネリ化を防いで。デートの時間帯や行き先を変えるだけでも、関係がリフレッシュするはず。出会いは、アウトドアレジャーに。
ラッキーポイント……ベージュ、シャツ、トートバッグ、当日券
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)