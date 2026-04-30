大きな家具を手放すのは大変だと感じている方も多いのではないでしょうか。50代で賃貸マンションにひとりで暮らし、すっきり暮らしのコツを発信しているイラストレーターの柿崎こうこさん。大きな本棚を手放した実体験をもとに、すばやく・安全に処分するコツを聞きました。

ものの処分が得意な私も苦戦した「大きな本棚」

かつて、今住んでいる団地風築古マンションとはずいぶん趣きが違う、デザイナーズマンションに暮らしていた時期があります。

【写真】手放すのが大変だった、高さ180cm超えの本棚

おしゃれなのはいいけれど収納が不十分で、家具の買いたしが必要でした。その1つが本棚。

引っ越しのたびに活躍していた本棚ですが、今の家に引っ越してくると出番がなくなってしまい、止むを得ず手放すことにしました。

まずは一般的なリサイクルを検討したけれど…

手放し方を考えたとき、最初に思いついたのは「粗大ゴミ」としてお金を払って回収してもらうか、自力で「リサイクルセンター」に持ち込むかの2つ。

●粗大ゴミ回収

私の住む自治体では、1mを超える本棚は1500円のリサイクル料がかかります。また、ひとり暮らしでは、粗大ゴミ置き場まで持って行くまでがひと苦労のため断念。

●リサイクルセンターに持ち込み

私がクルマなし生活なのに加えて、粗大ゴミの回収と同じく、本棚を移動させることがほぼ不可能でした。

次の案は搬出入をお任せできる「フリマサイト」や「ヤフオク」

メルカリやヤフオクでは、大きな家具の配送をする際に、ヤマト運輸による、梱包、搬出、配送、搬入、開梱設置、資材回収まで行なってくれるサービスがあります。

以前、ヤフオクでヴィンテージのダイニングテーブルを購入した際に使用したことがあり、助かった経験がありました。

発送する際、梱包の手間はかなり省けますが、ただ、その分配送料もそれなり。

また、大きな家具類は購入する側も慎重になるのと、送料の高さもハードルになりやすいため、手離れに時間がかかることも懸念点になります。

満足度の高い処分ができた！初めての「ジモティー」

そこで、考えたのが「ジモティー」という地域の人同士で不用品の売買や譲渡ができるサービス。直接取引が中心のため、送料がかからないのが特徴です。

会員登録をして出品し、問い合わせが来た相手とメッセージでやり取りをして、受け渡し日時や場所を決めて取引します。

「受け渡し場所」に「自宅」を設定して、取りに来てもらうこともできます。

すばやく手間なく手放すには「無料出品」で受け渡しの条件をつける

ジモティーは有料での出品も可能ですが、すぐ手放したいので私は無料で出品しています。

●受け渡しの希望条件は2点

1：クルマで直接引き取りに来ることができる方

2：マンションの2階、エレベーターなしで運搬に対応できる方

本棚を出品したときは、すぐに何件もの問い合わせが。あっという間に引き取り手が決まり、希望通りの条件でお譲りすることができました。

「大学生になる娘が使います。助かりました、大切に使います」とのお言葉もいただき、思った以上に満足度が高い処分ができました。

ちなみに私の場合は女性ひとり暮らしのため、ジモティーでは女性と特定できないような出品者名やアイコンにしています。

また、受け渡しの際には直接対面を避け、約束した引き取りの時間帯に品物を玄関に出しておき、持ち帰っていただく形にしています。

処分したいものの数が多い場合は？

ジモティーは、写真撮影、出品、希望者との個別のやりとりなどが必要。手間をかけたくない場合は、王道のリサイクルショップがおすすめです。

以前、郵便受けに投函されていた「なんでも無料で引き取ります」のチラシを見て、

プリンターの引き取りを問い合わせたことがあります。しかし、実際に来ていただくと、処分料がかかるとのことで、無料ではありませんでした。

この経験から、一概には言えませんが、“実店舗がある”近隣のリサイクルショップに査定に来てもらい、まとめて買い取ってもらうのが安心かもしれません。

新生活がスタートして、暮らしを見直しやすいタイミングでもあるゴールデンウィーク中。大物アイテムの処分に困っている方の参考になればと思います。