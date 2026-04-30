駐日イラン大使館が4月29日、公式X(旧ツイッター)を更新し、1953年の「日章丸事件」に触れた。



【写真】海上封鎖をくぐり抜けて日本にイランの石油を届けた日章丸と新田辰夫船長

同日までにイラン国営メディアが、出光興産の子会社が運航しているタンカー「出光丸」がイランの許可を得た上で、原油を積んでホルムズ海峡を通過したと報じていた。



イラン大使館のXは「出光興産が所有する日章丸の1953年の歴史的な任務－イラン産石油を日本へ輸送したこと－は、両国間の長年にわたる友情の証として残っています。この遺産は今なお大きな意義を有しています。」とコメント。日章丸と新田辰夫船長の顔の画像を掲載し、友情を強調した。



「日章丸事件」が起きた1953年当時、イランの石油利権は英メジャーが独占する形となっていた。イランは1951年に石油の国有化を宣言したが、英海軍が海上封鎖し、事実上の禁輸措置が取られていた。



そんな中で出光興産の出光佐三社長が極秘で交渉を進め、イランの石油輸入を決行。英海軍の包囲網をくぐり抜けて輸入に成功した。



出光佐三氏の半生を描いた百田尚樹氏の小説で、2016年には映画化もされた「海賊とよばれた男」でもクライマックスの1つとなった場面だ。映画版では日章丸の新田船長は俳優・堤真一が演じていた。百田氏は自身のXで「『海賊とよばれた男』は書きながら何度も泣いた本ですが、その場面は泣くというよりも震えました。全て事実なのですから！」と日章丸事件について言及していた。



（よろず～ニュース編集部）