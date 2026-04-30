BE:FIRST、10枚目シングル「Missing」リリース決定 「Don’t Wake Me Up」以来2度目タッグ
6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第2弾シングル「Missing」を7月1日にリリースする。
【写真】作曲共作・プロデュースを担当したJonas Blue氏
「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第1弾シングル「BE:FIRST ALL DAY」が話題沸騰中のBE:FIRST。各春フェスへの出演、さらにグループ史上最大規模となる味の素スタジアム公演2DAYSを控えている中、「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第2弾シングル「Missing」のリリースが決定した。
10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は、世界的DJ／プロデューサーのJonas Blue氏が作曲共作・プロデュースを担当したDance popナンバー。2022年「Don’t Wake Me Up」以来2度目となるBE:FIRSTとのコラボレーションとなる。
【写真】作曲共作・プロデュースを担当したJonas Blue氏
「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第1弾シングル「BE:FIRST ALL DAY」が話題沸騰中のBE:FIRST。各春フェスへの出演、さらにグループ史上最大規模となる味の素スタジアム公演2DAYSを控えている中、「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第2弾シングル「Missing」のリリースが決定した。
10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は、世界的DJ／プロデューサーのJonas Blue氏が作曲共作・プロデュースを担当したDance popナンバー。2022年「Don’t Wake Me Up」以来2度目となるBE:FIRSTとのコラボレーションとなる。