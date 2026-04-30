韓国のガールズグループ・ＴＷＩＣＥのＳＡＮＡが３０日、都内で行われたハーゲンダッツ「クリスピーサンド２５周年ＰＲ発表会」に出席。スタイル抜群の妖精衣装を身にまとい、商品の魅力を伝えた。

ハーゲンダッツ「クリスピーサンド」のＣＭキャラクターを務めるＳＡＮＡはこの日、白の超ミニ丈ドレスで登場。「２５周年おめでとうございます。私も大好きなアイスクリームで、私にとってもみなさんにとってもご褒美のような存在です」とあいさつした。

イベントでは、同商品を構成するアイスクリーム、コーティング、ウエハースの３つをカスタマイズする「ジェネレーターゲーム」を体験。スクリーンに表示された味の選択肢を眺めるたび、ＳＡＮＡは計１７回、「ん〜〜〜♡」と小首をかしげながら悩んだ。そして、アイスクリームをアールグレイ、コーティングをフランボワーズ、サンドをキャラメルでカスタマイズし完成させ、「気分はラズベリー」とネーミングした。

ゲームを楽しんだＳＡＮＡは「気に入りすぎて、インスタのアイコンに変えちゃいたい」とウキウキな様子だった。

最後には、ザ・グリーンティー味を試食。「お仕事中にこんなご褒美いただいて良いのかなと思いながら、とろける気分になりました」とかわいらしくほほ笑んでいた。