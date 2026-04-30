会社経営者と結婚・元SKE48石田安奈、妊娠8ヶ月のふっくらお腹を公開「3人目が圧倒的にお腹出てるし辛い」
【モデルプレス＝2026/04/30】元SKE48の石田安奈が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。妊娠8ヶ月の姿を公開し、話題となっている。
【写真】セレブ生活話題の元SKE「3人目が圧倒的にお腹出てるし辛い」妊娠8ヶ月のふっくらお腹
石田は「妊娠8ヶ月 3人目が圧倒的にお腹出てるし辛い！笑」とつづり、鏡越しに撮った動画を投稿。トップスから出ているふっくらしたお腹を優しく撫でる姿を公開している。また「今回も17キロコースですね。胎動が3人目が1番強いのでそれもまた痛くて」と、これまでの妊娠との違いを記している。
この投稿には「ママ頑張ってるね、応援してます」「ふっくらお腹も可愛い」「3人目妊娠、本当に尊敬します」「胎動痛いのわかる、無理しないでね」「幸せそうな姿に癒されます」などと反響が寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】セレブ生活話題の元SKE「3人目が圧倒的にお腹出てるし辛い」妊娠8ヶ月のふっくらお腹
◆石田安奈、妊娠8ヶ月のふっくらお腹を公開
石田は「妊娠8ヶ月 3人目が圧倒的にお腹出てるし辛い！笑」とつづり、鏡越しに撮った動画を投稿。トップスから出ているふっくらしたお腹を優しく撫でる姿を公開している。また「今回も17キロコースですね。胎動が3人目が1番強いのでそれもまた痛くて」と、これまでの妊娠との違いを記している。
◆石田安奈の投稿に反響
この投稿には「ママ頑張ってるね、応援してます」「ふっくらお腹も可愛い」「3人目妊娠、本当に尊敬します」「胎動痛いのわかる、無理しないでね」「幸せそうな姿に癒されます」などと反響が寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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