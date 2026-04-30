2026年8月1日に開業11周年を迎える、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

11周年を記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めた「【100室限定】開業11周年記念★シリアルナンバー入り！スヌーピールームキー付き宿泊プラン」が販売されます☆

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「【100室限定】開業11周年記念★シリアルナンバー入り！スヌーピールームキー付き宿泊プラン」

料金：1人 10,200円〜(税込)

※利用人数・部屋タイプにより料金が異なります

※上記は4名様1室・食事なしの場合の料金です

販売数：先着100室限定

販売期間：2026年4月30日(木)〜9月8日(火)

宿泊期間：2026年6月1日(月)〜9月9日(水)

予約：https://parkfront-hotel.com/news/237602

プラン限定特典：限定デザインルームキー（1室につき1枚）

内容：シリアルナンバー入りの世界に一つだけのカードキーです。チェックイン時に配布され、当日の宿泊に利用できます。

※ルームキーはチェックイン時に配布されます

※ルームキーのシリアルナンバーはランダムでの配布となります

※当日の宿泊で使用することが可能です。通常のルームキーも1室につき2枚用意されます

※特典の内容は予告なく変更する場合があります

リピーターに嬉しいポイント：このルームキーは、次回以降の宿泊の際もフロントへ提示することで、何度でもルームキーとして使用できます

※ホテルのルームキー発行システムに変更があった場合、またはルームキー本体の破損や故障があった場合、使用できなくなる場合があります

2022年から毎年実施されている、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボレーションプラン「シリアルナンバー入り！スヌーピールームキー付き宿泊プラン」

「スヌーピー」がデザインされた“シリアルナンバー入り”のオリジナルルームキーが毎回人気を博しています。

毎年異なるテーマデザインのルームキーは、コレクションとしても楽しめる人気企画となっており、2026年で5回目の開催となります。

開業11周年を記念する2026年は、ホテルの21階〜25階客室コンセプト「ニューヨークポップアート」をテーマにした限定デザインルームキーが用意されます。

夢と希望にあふれるニューヨークの世界観とともに、パークの感動の余韻をホテルでも楽しみながら、特別なホテルステイが過ごせるプランです。

夢と希望にあふれるニューヨークの世界観とともに、特別なホテルステイが楽しめる宿泊プラン。

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2026年4月30日より販売される「【100室限定】開業11周年記念★シリアルナンバー入り！スヌーピールームキー付き宿泊プラン」の紹介でした☆

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

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