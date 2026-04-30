甲突川に灯る夜の味めぐり！ かごしまリヤカー屋台組合「かごしまリヤカー屋台」

記事ポイント 鹿児島市街地の甲突川左岸緑地で「かごしまリヤカー屋台」が2026年5月に1周年を迎えます2026年4月から開催期間が毎月10日から月末最終日までに広がり、各回約20日から22日楽しめます1周年記念キャンペーンの詳細は、かごしまリヤカー屋台公式Instagramで案内されます 鹿児島市街地の甲突川左岸緑地で「かごしまリヤカー屋台」が2026年5月に1周年を迎えます2026年4月から開催期間が毎月10日から月末最終日までに広がり、各回約20日から22日楽しめます1周年記念キャンペーンの詳細は、かごしまリヤカー屋台公式Instagramで案内されます

鹿児島の食文化と夜の街歩きを楽しめる「かごしまリヤカー屋台」が、2026年5月に開始1周年を迎えます。

甲突川沿いにリヤカー屋台の明かりが並び、仕事帰りや観光の夜に鹿児島らしい味と本格焼酎を味わえるスポットです。

かごしまリヤカー屋台組合「かごしまリヤカー屋台」





開催場所：甲突川左岸緑地 維新ふるさとの道内の特設会場所在地目印：大久保利通銅像向かい開催期間：毎月10日から月末最終日まで開催日数：各回約20日から22日開催時間：16:00から21:30までフードラストオーダー：21:00ドリンクラストオーダー：21:15実施団体：かごしまリヤカー屋台組合

かごしまリヤカー屋台組合は、「鹿児島市街地に新たな風景を創る」をコンセプトに、2025年5月から甲突川左岸緑地で定期開催を続けています。

会場は幕末・明治維新期に活躍した鹿児島ゆかりの偉人にふれられる「維新ふるさとの道」内にあり、川沿いの散策と屋台グルメを同じ夜に楽しめます。

スタート以降は鹿児島市や県内からの来場者に加え、県外や海外からの観光客も訪れる場となり、鹿児島市中心地のナイトタイムエコノミーにつながる取り組みとして育っています。

開催期間の拡大





アクセス：鹿児島中央駅から徒歩4分アクセス：高見橋電停から徒歩2分サマータイム：7月から10月に試験的に1時間延長予定休業情報：天候不良時などは公式Instagramで発信

2026年4月からの開催は、これまでの毎月10日間ほどから、毎月10日から月末最終日までの約20日以上へ広がります。

鹿児島中央駅から徒歩4分、高見橋電停から徒歩2分の場所に屋台が並ぶため、出張や観光で鹿児島市街地に滞在する夜にも立ち寄りやすい会場です。

7月から10月はサマータイムとして営業時間の1時間延長が試験的に予定され、夏の夕暮れから夜にかけて川沿いで食事を楽しむ時間が広がります。

屋台店舗





屋台 鹿屋ちっくタツオの屋台今日も良か晩な〜屋台 BOSSぎょうざのみっちーin屋台串焼きスタンド こはるにくと、屋台。KOFF：不定期出店

会場には「屋台 鹿屋ちっく」や「ぎょうざのみっちーin屋台」、「串焼きスタンド こはる」など、個性の異なるリヤカー屋台が出店します。

提灯や屋台の明かりの前では、串焼きや餃子などを手にした来場者が集まり、鹿児島の夜に肩の力を抜いて食事を楽しむ時間が生まれます。

友人との待ち合わせ、旅先での夕食、仕事終わりの一杯まで、屋外の開放感と地元らしい味を組み合わせた過ごし方ができます。

1周年記念キャンペーン





実施時期：2026年4月から実施内容：1周年を記念した来場者向けキャンペーン案内先：かごしまリヤカー屋台公式Instagram公式Instagram：https://www.instagram.com/kagoshima_rearcar_yatai/?hl=ja協賛：西酒造株式会社、小牧醸造株式会社

1周年記念キャンペーンは、日ごろの来場への感謝とさらなる賑わいづくりを目的に実施されています。

キャンペーンの詳しい内容や開催情報は、かごしまリヤカー屋台公式Instagramで発信されます。

将来的には常設設置を目標に、鹿児島市の観光スポットとして広く発信される活動です。

鹿児島の食や本格焼酎、甲突川沿いの夜景を一度に楽しめる「かごしまリヤカー屋台」。

2026年4月から開催期間が広がり、鹿児島市街地の夜を過ごす選択肢として利用しやすくなっています。

かごしまリヤカー屋台の紹介でした。

よくある質問

Q. かごしまリヤカー屋台は何時から始まりますか

A. 通常の開催時間は16:00から21:30までです。

Q. かごしまリヤカー屋台の会場はどこですか

A. 会場は鹿児島市の甲突川左岸緑地、維新ふるさとの道内の特設会場です。

Q. 雨天時などの休業情報はどこで発信されますか

A. 天候不良などによる休業情報は、かごしまリヤカー屋台公式Instagramで発信されます。

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