メイク初心者さんは気をつけて！失敗しがちなNGアイライン3選＆改善マニュアル

ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。アイメイクで1番難しいと言っても過言ではないアイライン。今回はメイク初心者さんが失敗しがちなNGアイライン3選と、誰でも綺麗に仕上がる改善マニュアルをご紹介します♪

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NG”埃然なアイライン

アイラインのガタつきやかすれを誤魔化そうと何回もラインを引いてしまうと、太くて不自然なラインになってしまいます…。

【改善マニュアル】アイシャドウでガイドラインを引く

アイシャドウパレットの濃い締め色を平筆や薙刀型のブラシにとり、目尻にラインを引きます。

この時、目の形に沿ってスッと下に下げるように引くと、自然なラインになります！

次に、引いたアイシャドウのラインの上を、アイライナーでなぞります。

アイシャドウで引いたガイドラインがあるので、メイク初心者さんでも失敗することなく綺麗なアイラインが引けます。

アイシャドウの上からラインを引くことでアイライナーが滲みにくく、モチも良くなるのでオススメです！

NG¬榮〜目尻までくっきり引いたアイライン

アイラインは目頭〜目尻までしっかり引いたり、まつ毛とまつ毛の間を埋める、というイメージが強いかもしれません。

メイク初心者さんが目頭〜目尻までアイラインを引いたり、まつ毛とまつ毛の間を頑張って埋めようとすると、アイラインが太くなって失敗しやすいです。

【改善マニュアル】目尻だけアイラインを引く／黒目の上〜目尻にアイラインを引く

目頭〜目尻までアイラインを引いたり、まつ毛とまつ毛の間を埋めるのが難しい方は、目尻だけアイラインを引くと失敗せずに仕上がります。

目力のあるくっきりした目元に仕上げたい場合、黒目の上から目尻にかけてペンシルアイライナーでアイラインを引き、目尻はリキッドアイライナーで仕上げると自然な仕上がりになります♪

こちらの方法を実践すると、以下のような仕上がりになります。

黒目の上にアイラインを引くことで、自然に目力アップが叶います♡オススメのペンシルアイライナーはこちらです。

D-UP エアクリームペンシル ソイラテブラウン

NG９や茶色のアイライナーを使った切開ラインやアンダーライン

目を大きく見せてくれる切開ラインやアンダーラインですが、黒や茶色のアイライナーを使ってしまうと、一昔前の古っぽい印象に…。

【改善マニュアル】肌馴染みの良い粘膜カラーのペンシルを使う

黒や茶色のアイライナーだと目元から浮いて見えてしまい失敗しやすいので、切開ラインやアンダーラインを引く際は、肌馴染みの良い粘膜カラーのペンシルを使うのがオススメです◎

また、リキッドタイプのアイライナーとは違い、ペンシルタイプだとぼかせるので、失敗しにくく自然に仕上がります♡

オススメのアイテムはこちらです。

too cool for school アートクラス スマージングアンダーライナー 02ファジー

いかがでしたか？メイク初心者さんやアイラインを引くのが苦手な方は、ぜひ改善マニュアルを試してみてくださいね。