「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが29日、自身のインスタグラムを更新。東京競馬場を訪れた様子を投稿した。

「今日は東京競馬場へ」と馬のスタンプを添えて報告した。「レースではなく、お目当ては可愛いお馬さんたちとのふれあい」とつづり、バストが際立つ体にフィットしたピチピチのピンク色ニットTシャツ、黒いミニスカートに白いスニーカー姿で競走馬やポニーと触れ合うイベントに参加した。

「猫様たちとはまた違う、温かくて優しいパワー お馬さんのつぶらな瞳、反則級に可愛かったな」と記し、厩舎（きゅうしゃ）で馬と記念撮影。また、白毛馬として史上初めてG1を制したソダシのモニュメント前に立ち、赤を基調とした胸に大きな白い星がデザインされたジョッキー服で笑顔を見せるショットなども披露した。

ファンやフォロワーからも「ますます魅力的で可愛い過ぎ」「かわい〜い！」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。1stDVD「相思相愛」が5月29日に発売予定。身長166センチ。スリーサイズはB92−W63−H95センチ。