◆ＯＮＥ「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ フライ級キックボクシング暫定王座決定戦 ロッタン ＶＳ 武尊」（２９日、有明アリーナ）

格闘家の武尊（３４）が引退試合を劇的ＴＫＯで飾った。

世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」が主催する「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ フライ級キックボクシング暫定王座決定戦 ロッタン ＶＳ 武尊」（２９日、有明アリーナ）で元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊は昨年３月に８０秒ＫＯで惨敗した武尊がロッタン・ジットムアンノン（タイ）と対戦。壮絶な打ち合いは、武尊が２回に２度のダウンを奪い、最終５回にも２度のダウンで２分２２秒、ＴＫＯで勝利した。

武尊はリング上での勝利者インタビューで祝福され「ありがとうございます！僕が海外行って、ＯＮＥ行って…何回も負けちゃって。みんなの期待を裏切ったけど、変わらずに今日、この有明アリーナ、満員のお客さん集まってくれて本当にありがとうございます」と絶叫した。

引退試合での勝利に「本当に…いや…もうなんかいっぱい言いたいことあったんですけど…本当嬉しいしかないです」と絶句し涙を流した。そして「本当に…このロッタン選手も（武尊自身が）ＫＯ負けの後なのに最低限、受けてくれて本当にありがとうございます。ロッタン選手いなかったら、こんな最高な引退試合できなかったんで、ロッタン選手に拍手をお願いします」と宿敵に感謝した。

試合は「ＯＮＥフライ級キックボクシング暫定王座決定戦」として行われベルトを獲得した。

「いや…ホッとしました。もう本当、このベルトを取ることだけ考えて、この数年間、ず〜っと毎日やってきたんで。いろんなケガがあったり、いろんなことがあって遠回りしましたけど、最後の最後でこれ取れたこと、本当に感謝してますし。今回、この暫定王座戦、本当だったら、この後に正規王者に挑戦するためのベルトですけど。この試合で引退する僕にこの試合、組んでくれたＯＮＥの関係者、チャトリ（ＣＥＯ）、ホントに感謝しています」

そして引退後の格闘技界への思いを激白した。

「このＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩだけじゃなくて、日本の格闘技界、世界の格闘技界、これから絶対もっと盛り上げていくんで、盛り上がっていくんで。みんな僕が引退してもこの格闘技の熱、今日ここで…この歓声のこの熱は、絶対、これからのファイターたちにも絶対、力になるんで。ＯＮＥだけじゃなくて、Ｋ―１、ＲＩＳＥ、ＫＮＯＣＫ ＯＵＴ…もう日本にいっぱい団体ありますけど、みんなで…どこの団体がすごいとかじゃないんですよ！格闘技がすごいですよ！みんなで立ち技格闘技盛り上げましょう！こんなんで終わらせちゃダメですよ！みんなでやりましょう！僕も引退後でできること何でも手伝うんで！格闘技の熱、もう１回取り戻しましょう！東京ドームやりましょう！みんな今日来たお客さん、よろしくお願いします」