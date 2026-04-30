漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。今年も、昨年に引き続きアサヒビールが冠スポンサーとして特別協賛することが決定した。

そして先日、3月から始まった予選1回戦が終了。1回戦は出場者が漫才かコントのどちらか1ネタを披露し、その審査の結果、2回戦進出者333組が決定した。2回戦は5月3日（日）から東京・5月11日（月）から大阪でスタート。2回戦以降は漫才⇒コントの順に両方のネタを披露するため、二刀流の大会がいよいよ本格化していく。また、シード権で1回戦を免除された前年度の準決勝進出者も2回戦から参加するため、ますます白熱した戦いが予想される。

決勝戦は今年夏に日本テレビ・読売テレビ系にて生放送。果たして、真夏のお笑い頂上決戦を制する第二代王者は誰なのか？2回戦進出を果たした芸人は以下の通り。

■2回戦進出 333組（50音順）

相性はいいよね/あおいちゃん/青いデルタ/あかねさす/茜250cc/アズーロ24/宛先プレーン/あなたとネ/アホオドリ/アホガード/アホロートル/雨傘/アミダライン/雨色天気/アメリカ語/アメリカの州/アメリカンBBチキン/アリハガ/ある遊泳団/アンダーパー/あんよの日/一向聴/居候/いぬ/イヌコネクション/犬はかわいい/イノシカチョウ/インポッシブル/ウーロンパンダ/ウェンズデイズ/うただ/うちまつげ/うるし/うるとらブギーズ/うわそら/遠足ダイスキタイム/煙突パズル/黄金の桜/おーしゃんず/オカネモ/オタサーのヒメ/乙女ブレンド/オニイチャン/鬼ヶ島/鬼に翼/オフローズ/おミルク/おむかいの葉っぱ洋食店/おもしろジャンケン/おもち道場/オルカ/オルトガ/女/怪奇！YesどんぐりRPG/蛙亭/柿/ガクヅケ/カゲヤマ/ガタロウ/ガチコジ/カベポスター/かもめんたる/からし蓮根/観音日和/カンフーカンフー/ギぎギ/きっと君はくるさ/キュウカン鳥/キューブリック/ギョゴ/銀河ゆめゆめ/キンボシ/くらげ/グリーンランプ/結婚前提/蹴王/コイヌマン/孝行球児/高速ぷりん/紅点/幸のとり/小海のムニエル/ゴエモン/5000/ごぞうろっぷ/コットン/狛犬/コメジマン/今夜はブルース/今夜も星が綺麗/サイヤング/ザ・プラン9/さすがに春/流石にフィーバー/さすらいラビー/サバクエスト/侍スライス/サルベース/山椒魚/サンタモニカ/3番ゲート/3秒遅れ/GAG/シークレットレボリューション/シカゴ実業/シカノシンプ/ジグロポッカ/シスター/シャウト!!/じゃがいもソラニン/しゃちほこダイナソー/舎梵/シャンシャン/11月のリサ/祝。エペ/シュメール/春秋/じゅんじゅんズ/じゅんち/準優勝/生姜猫/湘南ブースト/昭和プリン/ジョンドウ/知らぬが水/しらんやつら/シロハタ/シングシング/シンクロニシティ/新里おおた/シンバルモンキー/シンボリル/翠星の如く/スーパーフライデー/スクラップス/寿司東京/すしまる/スタミナパン/スタンドアローン/ステゴンダ/ストロングブルジュニア/スナフキンズ/スパイシーガーリック/素晴らしき人生/スロッピ/セキュリティ/世間知らズ/セッツァー/せみ時雨/セルライトスパ/ゼロカラン/センサールマン/全卓ノーゲス/センチネル/千日前ゴールデンポップス/センリーズ/象美人/ソルトレイク/大正サウナ/太陽の小町/滝音/タケゾウ/ただならぬ刀/ダブルアート/W刑事/たまゆら学園/タモンズ/たらちね/弾丸列車/ダンシングヒーロー/男性ブランコ/ダンビラムーチョ/ちあき/チェリー大作戦/チキンナンバン/ちっちゃいぜ/チャーミング/チャイルドプリンス/忠犬立ハチ高/チューリップフィクサー/チュッパチャップリン/チュランペット/超速バギー/ツインピークス/ツカレタハト/ツキオラバンカ/強い電気/鶴亀/TCクラクション/定期ていきーず/デジタルバッハ/手羽先チャンプルー/デルマパンゲ/照山おうちごはん/電気ジュース/デンコーセッカ/伝書鳩/電動スミス/ドゥリオ/とかいねこ/とくいち/土佐兄弟/トツカミツカ/ドッタバッタリン/トラベリシャ/鳥居みゆきと中川パラダイス/トワイライト渚/ドンココ/どんちっち/ドンデコルテ/仲西ﾝとこ/ナスビデオ/ナチョス。/なでなでボーイ/ナナシグラシ/ななまがり/浪速モダンカダン/生ファラオ/なるほどなぁ/軟水/南天/ニコミハジメテ/虹色パンパース/偽ビートルズ/にぼしいわし/入学卒業/にんげんのうた/忍者の友達/ネイビーズアフロ/ノザアミ/バイバイスプリット/ハイプライド/ばかんす/はぐれ吉兆/ハスキーポーズ/バタークッキークラブ/ハダカ天国/パタパタママ/パトルパ/バベコンブ/ハマノとヘンミ/パライソ/ハラハシモト/バリカタ友情飯/ぱろぱろ/パンダパーク/パンツ万博/半年記念日/B-FIRE/ピールモンスター/ビーンズ/ビスケットブラザーズ/ビックシカゴ/100万ボルト/ピュート/ぴょん/ひらおか族/ファルセット/ぷぅ/武士炒め/ぶたマンモス/ぶっこきんぐ/ふゆう空間/ブラゴーリ/フランスピアノ/ブリキカラス/フルヤセラ/ベルナルド/ヘンダーソン/牧場Queen/ボシマックス/ホタルイカ/ポテトカレッジ/ホテル/ボニーボニー/マイスイートメモリーズ/マイルストーン2/マグリット/まぐろ兄弟/まじん/まちるだ/マッハスピード豪速球/マリーマリー/丸亀じゃんご/まんじゅう大帝国/まんじろう/曼荼羅/マンマーレ/ミカボ/ミケネ系/味さと/ミスター大冒険。/みすも堂/MiSO/満ちるランドリー/見取り図/源川/ミヤゼユリハマ/ミロデジャネイロ/ムジンゾウ/ムネタ/メメニー/麺ドラゴン/モーニングスター/モシモシ/もしもし☆コールミーテレフォン/モンスーン/焼き塩/焼きテーピング/やさしいズ/やままん/ヤンスDEゴワス/ゆくえ/ユニッツン/YOSHINO/らいおんうどん/らいken/ラ・洒落/ラニーノーズ/ラマヌジャン/ラメ入り/ランパンプス/リバーマン/緑茶音/隣人/レイジーハイ/レーザービーム/ロココ/ロシアンテコンドーレボリューション/ロビンフット/ロマンス道場/ロングアイランド/んたまちー

■今後の予定

◎予選2回戦 東京会場は5月3日（日）、大阪会場は5月11日（月）からスタート

「漫才3分」→「コント3分」の順に2ネタ行い、合計得点で審査する。

◎準々決勝進出者発表配信 5月15日（金）よる7時〜

日テレ公式YouTubeにて配信 奥田修二（ガクテンソク）・黒田みゆアナウンサーが発表

◎準々決勝 大阪会場は5月27日（水）、東京会場は6月1日（月）からスタート

「漫才4分」→「コント4分」の順に2ネタ行い、合計得点で審査する。

◎準決勝進出者発表配信 6月5日（金）よる7時〜

日テレ公式YouTubeにて配信 奥田修二（ガクテンソク）・黒田みゆアナウンサーが発表

◎準決勝 2日間に渡り開催

1日目：漫才6月16日（火） 2日目：コント6月17日（水）ニューピアホールにて開催

1日目は「漫才4分」、2日目は「コント4分」で両日ネタを披露。合計得点で審査する。

◎決勝 今夏放送予定（日本テレビ・読売テレビ系にて生放送）

※予選の詳細は公式ホームページに掲載。

※審査方法、スケジュールは変更の可能性があります。

■大会概要

「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」

（日本テレビ・読売テレビ系）

キャッチコピー：「芸人、出し尽くせ。」

決勝放送日時：2026年夏

優勝賞金：1000万円

応募資格：プロ・アマ・芸歴不問

審査基準：とにかく面白い漫才とコント

審査形式：漫才とコント、両方の得点で審査

予選1回戦は漫才とコント、いずれか1ネタを選択して披露。

予選2回戦以降は漫才⇒コントの順に2ネタ披露。

シード権：前回大会準決勝進出者は1回戦免除

詳細：応募規約などの詳細は公式ホームページにて公開

番組公式X：@double_impactTV

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/double-impact/