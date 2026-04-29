公園利用のルールが厳しくなっている今、「遊びを制限する禁止事項をできる限り作らない」がモットーの遊び場があるというのです。

【写真を見る】子どもが泥だらけでも安心！無料シャワー完備の遊び場

泥だらけになっても安心 シャワーも完備の無料施設

30代

「騒音だったり、昔は公園で花火とかやっても、うるさくなかったけど、今はどの公園も基本的に花火は禁止」

公園利用のルールが厳しくなっている今、「遊びを制限する禁止事項をできる限り作らない」がモットーの遊び場「川崎市子ども夢パーク」が神奈川県にあります。





子どもたちはウォータースライダーで池の中に飛び込んだり、泥だらけになったりしています。しかも、施設には…

30代

「シャワーとかトイレとか水洗設備が整っていて、それが無料で使えるのがいいなって」

さらに「川崎市子ども夢パーク」では、週に4日「火おこし体験」を開催。

スタッフ

「（先端）近くを持つと指が熱いから、熱くなって火傷しちゃうから、マッチの下の方を持ってください」

マッチで火をつけるという成功体験がまだない、ゆうとくん（5歳）。火が木に燃え移るまで20分ほど格闘し、ようやくたき火が完成しました。

ゆうとくん（5）

「（火が）おおきくなってたのしかった」

GWにおすすめ 幅広い年齢層が楽しめる都内の公園

井上貴博キャスター：

100か所以上の公園をめぐるインフルエンサー・ちあさんにおすすめの公園を聞きました。



東京・北区の「新河岸東公園」。

「ボールネット」というゴムボールの上を、トランポリンのように跳ねて遊ぶことができる遊具があるということです。（対象年齢：現在は6〜12歳）



複数の遊具や芝生を備えていて、子どもだけではなく、幅広い年齢層の憩いの場になっているといいます。