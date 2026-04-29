不登校の原因は、子ども自身にもハッキリわからない場合がある。『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』 【著者に聞く】

不登校の原因は、子ども自身にもハッキリわからない場合がある。『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』 【著者に聞く】