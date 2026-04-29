ステラマッカトニー×H&M最新コレクション登場！洗練と遊び心を纏う新作

ステラ マッカートニーとH&Mの待望のコラボレーションが、約20年ぶりに再び実現。過去と現在をつなぐアイコニックなデザインに、未来を見据えたサステナブルな思想が融合した特別なコレクションが登場します。遊び心と洗練を兼ね備えたラインナップは、日常にも特別なシーンにも寄り添う魅力が満載♡ファッションの楽しさを改めて感じられる注目の内容です。

名作と今を繋ぐアイコニック服

本コレクションでは、オーバーサイズシャツやトレンチコート、テーラードジャケットなどの定番アイテムに加え、プリントトップスやスローガンデザインなど遊び心あるデザインが融合。

ブレザー

トレンチコート

トップス／ジーンズ

フーディー／ジーンズ

ブレザー32,999円、トレンチコート29,999円、トップス3,999円、ジーンズ12,999円・16,999円、フーディー7,999円と幅広い価格帯で展開されます。

ジャケット／トラウザー

ドレス

ドレス

ドレス

ジャケット24,999円、トラウザー16,999円のセットアップや、ドレス24,999円・29,999円も登場し、日常からオケージョンまで活躍するラインナップです。

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小物まで抜かりない充実展開

ショルダーバッグ

トートバッグ

クラッチバッグ

ハンドバッグ

アクセサリーやバッグも豊富に揃い、ショルダーバッグ24,999円、トートバッグ16,999円、クラッチバッグ6,999円、ハンドバッグ14,999円など全6スタイルを展開。

ネックレス

バッグチャーム／ネックレス

ローファー

パンプス

ネックレス9,999円・3,999円、バッグチャーム、ローファー19,999円、パンプス24,999円とトータルコーディネートが叶います。

ブランドを象徴するファラベラチェーンは、アクセサリーやシューズにも取り入れられ、洗練された存在感を放ちます。

未来を見据えたサステナブル素材

本コレクションでは、リサイクル素材やオーガニックコットン、RWS認証ウールを積極的に採用。

ROC™認証コットンや再生植物油、工業用トウモロコシ由来の素材など、環境に配慮した革新的な取り組みが随所に取り入れられています。

さらに、ガラスビーズには80％リサイクルガラスを使用するなど、細部までサステナビリティへのこだわりが感じられる仕上がりです。

今こそ手にしたい特別コラボ

ファッションの歴史と未来をつなぐ今回のコレクションは、ただのコラボにとどまらない特別な存在。

デザイン性の高さはもちろん、環境への配慮まで叶えたアイテムは、今の時代にふさわしい選択です♡

自分らしいスタイルを楽しみながら、サステナブルな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。数量限定の特別な出会いを、ぜひ見逃さずにチェックしてみてください♪