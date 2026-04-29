XGがイギリス最大の音楽フェス『Capital’s Summertime Ball 2026』に初出演決定！日本人アーティストの出演も史上初

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

XGが6月6日にロンドンのウェンブリー・スタジアムにて開催される、イギリス最大の音楽フェスティバル『Capital’s Summertime Ball 2026』に初出演することが発表された。

■フェスの会場となるウェンブリー・スタジアムでの日本人アーティストグループのパフォーマンスも、XGが史上初に

『Capital’s Summertime Ball』は、イギリスの人気ラジオ局「Capital」が主催し、毎年多くの世界的ポップスターが集うイギリス恒例の大型音楽スタジアムフェスティバルで、約8万人の観客を動員する。2025年には、マライア・キャリー、ウィル・スミス、テイト・マクレー、リタ・オラ、ジェシー・Jらが出演。過去には、Taylor Swift、Ariana Grande、Sabrina Carpenter、Justin Bieber、Ed Sheeran、Harry Styles、Bruno Mars、Maroon5、David Guetta、Ne-Yo、Jennifer Lopez、Miley Cyrus、Pharrell Williams、Katy Perry、Coldplayら世界で活躍するポップスターも出演するなど、世界が注目する一大音楽フェスティバルだ。

そして『Capital’s Summertime Ball 2026』にはXGの他、NIALL HORAN、CALVIN HARRIS、BEBE REXHA、FATBOY SLIM、MYLES SMITH、RAYE、JASON DERULO、SIENNA SPIRO、DECEMBER 10、LOLA YOUNG、STEPHEN SANCHEZ、MEEK、ROBYN、SEKOUといったそうそうたるアーティストがラインナップされている。

2009年から毎年開催されてきた本フェスティバルにおいて、日本人アーティストの出演は今回のXGが初となる。また「サッカーの聖地」と呼ばれる世界最大級の屋根付きスタジアム、ウェンブリー・スタジアムでパフォーマンスする日本人アーティストグループも、今回のXGが史上初となる。

XGは、2022年のデビュー以降、約20の海外音楽フェスティバルに招待され出演しており、なかでも2025年に出演した世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music & Arts Festival 2025』では、日本人アーティストとして唯一の出演を果たした。最大規模の屋内ステージ「Sahara」ステージで、日本人初のトリとしてパフォーマンスし、Xの世界トレンド2位に加え、USの2位を含む11の国と地域でトレンドベスト5にランクインするなど、海外の多くのメディアで高い評価を受けた。

2026年は、7月25日に日本が誇る世界的音楽フェス『FUJI ROCK FESTIVAL’26』に初出演が決定。さらに、8月8日にアメリカ・ロサンゼルスで開催される人気音楽フェス『HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival』にセカンドヘッドライナーとして出演することも決定している。

XGは現在、1月23日にリリースし米ビルボード・アルバムチャート「Billboard 200」で自身初のTop100入りを果たした1stフルアルバム『THE CORE - 核』を引っ提げた、自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』を開催中。2月6日からスタートした日本公演は、横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京で8都市16公演に渡って開催され、今後は、アジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米と世界各地を巡る予定だ。

世界が注目する世界最大級の音楽フェスで、XGがどんなパフォーマンスを披露してくれるのか、今から期待せずにはいられない。

■ライブ情報

『Capital’s Summertime Ball 2026』

06/06（土）ロンドン：ウェンブリー・スタジアム

■リリース情報

2026.01.23 ON SALE

ALBUM『THE CORE - 核』

https://xg.lnk.to/THECORE_DIGITAL

■関連リンク

XG WORLD TOUR: THE CORE Special Website

https://xgalx.com/xg/tour/thecore/

XG OFFICIAL SITE

http://xgalx.com/xg/

■【画像】XG アーティスト写真