Kohei Shimizu、新曲「Bite Mark」本日配信リリース。3Dアーティスト・酒楽斎が手掛けたリリックビデオ公開も
Kohei Shimizuが、2026年初となるシングル「Bite Mark」を本日配信リリースした。
本作は、エレクトロなテクスチャーが載った、チリつくボタニカなサウンドスケープ、ボトムに重心をおとしたマットなビートが絡み合う曲展開で、歌唱はiwu（イウ）が担当している。彼女はKohei Shimizuのプロジェクトのみに存在する謎のシンガーで、「Crea」や「Skin」でも登場している。なお、ジャケット写真はシゲマツ/NANTOKAによるイラストレーションで制作されている。
そして、3Dアーティスト・酒楽斎（シャラクサイ）が手掛けたリリックビデオも本日公開となった。映像では、ジャケットに登場するキャラクターが登場しているとのことだ。
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◾️Kohei Shimizu コメント
2026年Kohei Shimizu1曲目のシングルが完成しました！
ミニマルでボタニカなサウンドスケープに削ぎ落とした、必要十分条件な音選びを徹底的につくりこんだ最新KSサウンドです！
僕の楽曲”Crea”そして”Skin”を歌唱していただいているシンガーのiwuさんを迎えたこの楽曲は、メロディ、言葉、無垢なボーカライズを極限まで際立たせるために、これまでの楽曲作りの手法を100%アップデートしたぼくにとっての意欲作です！ぜひお聴きください！ そして、まだまだ進化するKohei Shimizu popnessにご期待ください！
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◾️「Bite Mark」(読み：バイトマーク)
2026年4月29日（水・祝）リリース
配信：https://virginmusic.lnk.to/BiteMark
関連リンク
◆Kohei Shimizu オフィシャルサイト
◆Kohei Shimizu オフィシャルX
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