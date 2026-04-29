Kohei Shimizuが、2026年初となるシングル「Bite Mark」を本日配信リリースした。

本作は、エレクトロなテクスチャーが載った、チリつくボタニカなサウンドスケープ、ボトムに重心をおとしたマットなビートが絡み合う曲展開で、歌唱はiwu（イウ）が担当している。彼女はKohei Shimizuのプロジェクトのみに存在する謎のシンガーで、「Crea」や「Skin」でも登場している。なお、ジャケット写真はシゲマツ/NANTOKAによるイラストレーションで制作されている。

シンガー・iwu

ジャケット写真

そして、3Dアーティスト・酒楽斎（シャラクサイ）が手掛けたリリックビデオも本日公開となった。映像では、ジャケットに登場するキャラクターが登場しているとのことだ。

https://www.youtube.com/watch?v=zl0YtMAtusc

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◾️Kohei Shimizu コメント

2026年Kohei Shimizu1曲目のシングルが完成しました！

ミニマルでボタニカなサウンドスケープに削ぎ落とした、必要十分条件な音選びを徹底的につくりこんだ最新KSサウンドです！

僕の楽曲”Crea”そして”Skin”を歌唱していただいているシンガーのiwuさんを迎えたこの楽曲は、メロディ、言葉、無垢なボーカライズを極限まで際立たせるために、これまでの楽曲作りの手法を100%アップデートしたぼくにとっての意欲作です！ぜひお聴きください！ そして、まだまだ進化するKohei Shimizu popnessにご期待ください！

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