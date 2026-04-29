日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』から誕生したグローバルヒップホップグループ・H//PE Princess（ハイププリンセス）が、5月27日にリリースする1stミニアルバム『17.7』より、「Stolen」を本日先行配信リリースした。ああせて、MVも公開された。

新曲「Stolen」は、韓国のヒップホップアーティスト・Gaekoが本作のためにプロデュースした楽曲で、型にハマらず、どこにいても自分たちの音楽、自分たちのスタイルで進んでいくというポジティブなエネルギーが込められているという。

MVでは、飛行機からスーツケースが飛び出すシーンから始まり、ストリートムードが漂う衣装で歌い踊る姿や、メンバーの弾むエネルギーが調和し、チームのアイデンティティを際立たせている。ビルほどの高さに山積みになった衣装や、爆風に車が飛ばされるシーンなど、既存のルールに縛られない自由なヒップホップ精神とフレッシュな躍動が感じられる作品に仕上がったとのことだ。

https://youtu.be/4MmhtCroPEI

アルバムタイトルである『17.7』という数字はグループ結成当時の平均年齢を表しており、オーディション番組内でも披露された「gOOd! (H//PE P ver.)」、「DAISY (H//PE P ver.)」、「Stolen」ほか全5曲を収録。初回限定盤Aには28Pフォトブックが、初回限定盤Bにはジャケット撮影のメイキング映像や、レコーディングの模様を収めたDVDが封入されている。

また、1stミニアルバム『17.7』はApple Music・Spotify・Amazon Musicで配信前の楽曲を事前にライブラリ予約できるPre-Add / Pre-Saveも開始となっている。

◾️1stミニアルバム『17.7』

2026年5月27日（水）リリース

CD購入：https://hiippj.lnk.to/177_CD

配信：https://hiippj.lnk.to/177Pu ▼先行配信「Stolen」

https://HIIPE.lnk.to/StolenPu 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤 ○初回限定盤A（CD+Photo Book）

品番：WPCL-13764 3,000円（税込）

・デジパック仕様

・28Pフォトブック

・フォトカード1枚（初回A ver.全7種ランダム）

・セルフィーフォトカード1枚（初回A ver.全7種ランダム） ○初回限定盤B（CD+DVD）

品番：WPZL-32284/5 4,500円（税込）

・デジパック仕様

・“17.7” Making & Behind

・12Pブックレット

・フォトカード1枚（初回B ver.全7種ランダム）

・セルフィーフォトカード1枚（初回B ver.全7種ランダム） ○通常盤（CD）

品番：WPCL-13765 2,000円（税込）

・ジュエルケース仕様

・12Pブックレット

・ステッカー ※初回プレス限定

・フォトカード1枚（通常ver.全7種ランダム）※初回プレス限定

・セルフィーフォトカード1枚（通常ver.全7種ランダム）※初回プレス限定 ▼CD収録内容 ※全形態共通

・Stolen

・DAISY (H//PE P ver.)

・gOOd! (H//PE P ver.)

ほか、全5曲収録 ▼DVD収録内容 ※初回限定盤Bのみ

“17.7” Making & Behind ▼ストア別単品購入特典

・Warner Music Store：トレカ1枚＜Warner Music Store Ver.＞（全7種よりランダム1枚）

・タワーレコード (タワーオンライン含む)：トレカ1枚＜タワーレコード Ver.＞（全7種よりランダム1枚）

・楽天ブックス：トレカ1枚＜楽天 Ver.＞（全7種よりランダム1枚）

・HMV (HMV&BOOKS online 含む/一部店舗除く)：トレカ1枚＜HMV Ver.＞（全7種よりランダム1枚）

・セブンネットショッピング：缶バッジ（全7種よりランダム1枚）

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・応援店：トレカ1枚＜応援店 Ver.＞（全7種よりランダム1枚）

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Warner Music Store ：https://store.wmg.jp/collections/hiipe_princess