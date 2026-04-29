ストーカー被害を神奈川県警に訴えていた川崎市川崎区の岡崎彩咲陽（あさひ）さん（当時２０歳）が遺体で見つかってから３０日で１年となるのを前に、親族が２９日、千葉県内にある彩咲陽さんの墓前に手を合わせた。

父親の鉄也さん（５２）は「１年たっても怒りの気持ちは変わらない」と憤り、早期の真相解明を望んだ。

彩咲陽さんは元交際相手の白井秀征被告（２８）によるストーカー被害から逃れるため、２０２４年１２月に祖母の須江子さん（６９）宅に身を寄せた。しかし２０日に行方が分からなくなり、２５年４月３０日に白井被告の自宅台所の床下から遺体で発見された。白井被告は殺人罪や死体遺棄罪などで起訴されたが、公判日程は決まっていない。

親族はこの日、彩咲陽さんの墓を掃除した後に遺影を立てかけ、好きだったという駄菓子や炭酸飲料などを供えた。鉄也さんは「皆元気でやっている。家族のことは心配しなくても大丈夫だから」と語りかけた。須江子さんは「もっと早く見つけてあげられなくてごめんね」と心の中で謝り、「一日も早く真実を知り、彩咲陽に報告したい」と願った。