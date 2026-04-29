『SAO』ユナのライブ開催で伝説に！歌唱は神田沙也加さん 10分間で2曲披露にファン歓喜
アニメ『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-』（2017年2月18日に劇場公開）劇中内で描かれた「Yuna First Live」が、本日2026年4月29日にアニプレックス YouTubeチャンネルにて開催された。ユナは劇中に登場するAR（拡張現実）アイドルとして人気を博す＜歌姫＞のキャラクターで、2021年に亡くなった神田沙也加さんが、キャラクターボイスを務めており、ユナとして挿入歌も担当していた。今回のライブでは10分間で2曲披露し、歌唱パートは神田さん、観客へ呼びかける場面のキャラクターボイスは後任の松田利冴が務めた。
【動画】神田沙也加さんの歌声で2曲披露！公開された『SAO』ユナのライブ映像
今回のライブは、劇場版『ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-』にて、劇中内で描かれたユナのライブが開催された日“2026年4月29日”にあわせて開催されたもの。ライブでは、ユナが3Dモデルで登場し、神田さんの声でユナのライブが展開された。
午後5時から開催され、10分間で「Ubiquitous dB」「longing」の2曲披露。登場した際は観客へ「みんな〜きょうは来てくれてありがとう！」とあいさつしながら、神田さんによるユナ声の歌唱パートへ。そして、2曲目を歌い終えると最後は「みんな本当に本当にありがとう！またね」と会場を後にしていた。
今回のライブを見たファンは「持ち歌全曲やってほしかったけど、２曲だけでもユナの歌声が聴けて耳がとても幸せでした」「10分くらいだけだったけど、伝説のライブでした！」「まさか実現させてしまうとは思わなかった。そして本当にユナが歌ってて嬉しかった」「決して忘れられない、最高のライブだった…みんなに届いてるよ…ありがとうユナ」などと歓喜の声をあげている。なお、ライブの様子はアーカイブで見ることができる。
神田さんは2021年に亡くなっているが、2023年に『SAO』公式は今後のユナについて、キャスト変更を発表しており、「SAO委員会一同、今後10年、20年と作品を続けていく中で、「ユナ」も『SAO』と共に止まることなく歩んでいきたいと思っております。また、同時に「ユナ」の楽曲の代わりは誰もできないと思っております」としながらも、「神田様に演じていただきました「ユナ」が、変わらず作品と共に同じ時間を歩んでいくために、『ソードアート・オンライン』原作者の川原礫先生をはじめ、SAO製作委員会内で慎重に議論を重ねました」と説明。
その結果、「これまで神田様が歌われてきた楽曲はそのままに、今後新たな物語に「ユナ」が登場する際のボイスにつきましては、キャストを変更してお届けすることといたしました。この度、後任を務められるキャスト様が決定いたしましたのでご報告いたします。後任キャスト：松田利冴」と報告した。
神田さんが歌った楽曲はそのままに、キャスト変更し「家庭用ゲーム『ソードアート・オンライン ラスト リコレクション』から、「ユナ」のボイスが後任キャスト様となります。また、神田様に歌い上げていただいた「ユナ」の楽曲のキャスト名表記は、これまで通り神田沙也加様のままとなります」と説明しながら、「「SAO委員会一同、今後続いていくSAOの物語を「ユナ」と共に歩んでいくため、引き続き作品の発展に努めてまいります。今後とも、『ソードアート・オンライン』をよろしくお願いいたします」と伝えていた。
今回のライブは、劇場版『ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-』にて、劇中内で描かれたユナのライブが開催された日“2026年4月29日”にあわせて開催されたもの。ライブでは、ユナが3Dモデルで登場し、神田さんの声でユナのライブが展開された。
午後5時から開催され、10分間で「Ubiquitous dB」「longing」の2曲披露。登場した際は観客へ「みんな〜きょうは来てくれてありがとう！」とあいさつしながら、神田さんによるユナ声の歌唱パートへ。そして、2曲目を歌い終えると最後は「みんな本当に本当にありがとう！またね」と会場を後にしていた。
今回のライブを見たファンは「持ち歌全曲やってほしかったけど、２曲だけでもユナの歌声が聴けて耳がとても幸せでした」「10分くらいだけだったけど、伝説のライブでした！」「まさか実現させてしまうとは思わなかった。そして本当にユナが歌ってて嬉しかった」「決して忘れられない、最高のライブだった…みんなに届いてるよ…ありがとうユナ」などと歓喜の声をあげている。なお、ライブの様子はアーカイブで見ることができる。
神田さんは2021年に亡くなっているが、2023年に『SAO』公式は今後のユナについて、キャスト変更を発表しており、「SAO委員会一同、今後10年、20年と作品を続けていく中で、「ユナ」も『SAO』と共に止まることなく歩んでいきたいと思っております。また、同時に「ユナ」の楽曲の代わりは誰もできないと思っております」としながらも、「神田様に演じていただきました「ユナ」が、変わらず作品と共に同じ時間を歩んでいくために、『ソードアート・オンライン』原作者の川原礫先生をはじめ、SAO製作委員会内で慎重に議論を重ねました」と説明。
その結果、「これまで神田様が歌われてきた楽曲はそのままに、今後新たな物語に「ユナ」が登場する際のボイスにつきましては、キャストを変更してお届けすることといたしました。この度、後任を務められるキャスト様が決定いたしましたのでご報告いたします。後任キャスト：松田利冴」と報告した。
神田さんが歌った楽曲はそのままに、キャスト変更し「家庭用ゲーム『ソードアート・オンライン ラスト リコレクション』から、「ユナ」のボイスが後任キャスト様となります。また、神田様に歌い上げていただいた「ユナ」の楽曲のキャスト名表記は、これまで通り神田沙也加様のままとなります」と説明しながら、「「SAO委員会一同、今後続いていくSAOの物語を「ユナ」と共に歩んでいくため、引き続き作品の発展に努めてまいります。今後とも、『ソードアート・オンライン』をよろしくお願いいたします」と伝えていた。
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