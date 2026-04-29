純烈弟分「モナキ」ケンケン、“虚無ピンク”の真相・アイドルオタ活事情・おヨネとはしご酒…読者の質問に全力回答【インタビュー連載Vol.6】
【モデルプレス＝2026/04/29】純烈の弟分グループ「モナキ」のインタビュー連載。Vol.6はケンケン（29）が読者から届いた質問に回答したソロインタビュー。【モデルプレスインタビュー連載Vol.6】
【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。モデルプレスでは、4月8日「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でデビューを果たしたばかりの彼らにインタビューを実施し、5日連続でグループ＆ソロインタビューを配信。事前に読者「モナカマ」（※モナキのファンネーム）から募集した質問を聞いた。
＜TikTokでたびたび虚無っていると言われることが多いのは知っていましたか？？どう思っていますか？？／20代女性＞
ケンケン：いや、そりゃあ知っていますよ！僕は、そうやって笑いに消化していただいて嬉しかったです。「虚無ってる」＝「やる気がない」とダメなやつという見方をされるのではなく、それがおもしろいという形にしてくれたので、そこも運がいいと思うし、コメント欄に助けられたなと思います。
― 実際に対面で拝見すると、めちゃくちゃ頑張っていますもんね！
ケンケン：そうなんですよ！映像だけ見ていると「虚無ってる」と言われることが多いのですが、ファンレターや直接お会いできるイベントとかで「全然虚無じゃないじゃん」と言われることが多いです。こうして話題に取り上げていただいて、おもしろがってくれることはすごくありがたいことだと思っているので、これからもどんどん好き勝手言ってください（笑）！
＜最近ケンケンさんは虚無ピンク脱却をしてきていると思うんですけど、新しいケンケンさんは何ピンクなんですか？／10代女性＞
ケンケン：なるほど。逆に聞きたいです。僕は何ピンクなんですか？僕が決めていることではなく、見ている方に「〇〇ピンク」とおっしゃっていただいているので、逆に今の僕は何ピンクなんですか？という回答です（笑）。ぜひみなさん議論してください！
― でもやはり虚無から脱却してきているとみなさんに思われているんですね。
ケンケン：そうですね。そもそも自分の中では「虚無ピンク」でいるつもりはないので、脱却しているつもりもあまりないのですが（笑）。僕は笑顔を作るのがすごく苦手だったのですが、ステージに慣れてきて少しは自然な笑顔ができるようになったので、そこが脱却と言っていただける要因かもしれないです！
＜好きなアイドルを教えてください。あと『魔法少女まどか☆マギカ』（まどマギ）の推しキャラも教えてください。／10代女性＞
ケンケン：それは、ちょっと本当に今後僕が現場に行きづらくなるので、モデルプレスさんで公開するのは秘密でお願いします…。でも僕たちの対面イベントに来てくれれば回答できますので聞いてください！現場でもし見かけた時は、僕のオタ活を優しく見守っていただけたら嬉しいです！まどマギの推しキャラクターは、巴マミさんです！
＜1番好きなコールはなんですか！！私は可変3連です！／10代女性＞
ケンケン：「可変3連」もいいですね。ちょっと難しくなった感じがね！ただ僕は「アッチェレ終幕ジャパ可変」を打つのが楽しくて好きですね。あとは、簡単なところで言うと、「パンMIX」ですね！
＜最初は不良キャラ（？）かと思ったら、知れば知るほどオタクなケンケンが面白くて仕方ないです（笑）今イチオシのアイドルがいれば教えてください！／30代女性＞
ケンケン：曲にハマって聴いているアイドルさんだと、「Merry BAD TUNE.」さんと「UtaGe！」さんです。
― すごい熱量です…！
ケンケン：実は地下アイドルのライブはあまり行ったことがないのですが、コールを見るのが好きです。賛否があると思いますが、やはりコールがあってこそのアイドル文化だと思っているので！
＜ケンケンとおヨネがよく飲みに行くなど仲がいいと聞きますが全然イメージが湧きません。仲良しエピソード教えてください！！／30代女性＞
ケンケン：“イメージが湧きません”そうですよね、僕も湧きませんでした（笑）！最初は僕も「どうやったらおヨネと仲良くなるんだろう。絶対にこいつとは合わない」と思っていたのですが、歳が近いのもあって仲良くなりました。最近は遠征が多くて2人で飲みに行く機会は減ったのですが、デビュー前は、リハーサルやレコーディングの帰りに「今日疲れたね。飲みに行こうや！」と居酒屋に行って、3軒くらいはしごしたこともあります（笑）。仕事の話で、お互いにアドバイスし合ったり、褒め合ったり、言い合ったり、いろいろ話していましたね。
― まさに切磋琢磨し合える仲間という感じですね！
ケンケン：そうですね。歳が近いというのもあるかもしれないのですが、僕とおヨネが何もかも真逆すぎて、喧嘩にもならない（笑）。
― 酔っ払った姿が想像できないです。
ケンケン：おヨネは、ほわほわしている感じです。飲み出したらめちゃくちゃ飲むのですが、僕が眠くなっちゃうタイプなので、家まで送ってもらって（笑）。
― 仲良し（笑）。ありがとうございました！
（modelpress編集部）
1996年7月16日生、福岡県福岡市出身、O型、177.5cm、メンバーカラーはピンク
2014年、高校在学中に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でファイナリストに選出されたことをきっかけに芸能界入り。2016年、特撮ドラマ『動物戦隊ジュウオウジャー』でタスク／ジュウオウエレファント役を演じ、人気を博す。2018年には映画『花は咲くか』で映画初主演を務めた。その後、一度芸能界を離れ飲食業に携わるも、表現者としての夢を諦めきれず、新たな決意で芸能活動を再開。モナキのメンバーとして新たなスタートを切る。
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【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ
◆純烈の弟分「モナキ」
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。モデルプレスでは、4月8日「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でデビューを果たしたばかりの彼らにインタビューを実施し、5日連続でグループ＆ソロインタビューを配信。事前に読者「モナカマ」（※モナキのファンネーム）から募集した質問を聞いた。
◆ケンケン“虚無ピンク”脱却？変化したこと
＜TikTokでたびたび虚無っていると言われることが多いのは知っていましたか？？どう思っていますか？？／20代女性＞
ケンケン：いや、そりゃあ知っていますよ！僕は、そうやって笑いに消化していただいて嬉しかったです。「虚無ってる」＝「やる気がない」とダメなやつという見方をされるのではなく、それがおもしろいという形にしてくれたので、そこも運がいいと思うし、コメント欄に助けられたなと思います。
― 実際に対面で拝見すると、めちゃくちゃ頑張っていますもんね！
ケンケン：そうなんですよ！映像だけ見ていると「虚無ってる」と言われることが多いのですが、ファンレターや直接お会いできるイベントとかで「全然虚無じゃないじゃん」と言われることが多いです。こうして話題に取り上げていただいて、おもしろがってくれることはすごくありがたいことだと思っているので、これからもどんどん好き勝手言ってください（笑）！
＜最近ケンケンさんは虚無ピンク脱却をしてきていると思うんですけど、新しいケンケンさんは何ピンクなんですか？／10代女性＞
ケンケン：なるほど。逆に聞きたいです。僕は何ピンクなんですか？僕が決めていることではなく、見ている方に「〇〇ピンク」とおっしゃっていただいているので、逆に今の僕は何ピンクなんですか？という回答です（笑）。ぜひみなさん議論してください！
― でもやはり虚無から脱却してきているとみなさんに思われているんですね。
ケンケン：そうですね。そもそも自分の中では「虚無ピンク」でいるつもりはないので、脱却しているつもりもあまりないのですが（笑）。僕は笑顔を作るのがすごく苦手だったのですが、ステージに慣れてきて少しは自然な笑顔ができるようになったので、そこが脱却と言っていただける要因かもしれないです！
◆ケンケン、アイドルオタク活動事情
＜好きなアイドルを教えてください。あと『魔法少女まどか☆マギカ』（まどマギ）の推しキャラも教えてください。／10代女性＞
ケンケン：それは、ちょっと本当に今後僕が現場に行きづらくなるので、モデルプレスさんで公開するのは秘密でお願いします…。でも僕たちの対面イベントに来てくれれば回答できますので聞いてください！現場でもし見かけた時は、僕のオタ活を優しく見守っていただけたら嬉しいです！まどマギの推しキャラクターは、巴マミさんです！
＜1番好きなコールはなんですか！！私は可変3連です！／10代女性＞
ケンケン：「可変3連」もいいですね。ちょっと難しくなった感じがね！ただ僕は「アッチェレ終幕ジャパ可変」を打つのが楽しくて好きですね。あとは、簡単なところで言うと、「パンMIX」ですね！
＜最初は不良キャラ（？）かと思ったら、知れば知るほどオタクなケンケンが面白くて仕方ないです（笑）今イチオシのアイドルがいれば教えてください！／30代女性＞
ケンケン：曲にハマって聴いているアイドルさんだと、「Merry BAD TUNE.」さんと「UtaGe！」さんです。
― すごい熱量です…！
ケンケン：実は地下アイドルのライブはあまり行ったことがないのですが、コールを見るのが好きです。賛否があると思いますが、やはりコールがあってこそのアイドル文化だと思っているので！
◆ケンケン＆おヨネの仲良しエピソード
＜ケンケンとおヨネがよく飲みに行くなど仲がいいと聞きますが全然イメージが湧きません。仲良しエピソード教えてください！！／30代女性＞
ケンケン：“イメージが湧きません”そうですよね、僕も湧きませんでした（笑）！最初は僕も「どうやったらおヨネと仲良くなるんだろう。絶対にこいつとは合わない」と思っていたのですが、歳が近いのもあって仲良くなりました。最近は遠征が多くて2人で飲みに行く機会は減ったのですが、デビュー前は、リハーサルやレコーディングの帰りに「今日疲れたね。飲みに行こうや！」と居酒屋に行って、3軒くらいはしごしたこともあります（笑）。仕事の話で、お互いにアドバイスし合ったり、褒め合ったり、言い合ったり、いろいろ話していましたね。
― まさに切磋琢磨し合える仲間という感じですね！
ケンケン：そうですね。歳が近いというのもあるかもしれないのですが、僕とおヨネが何もかも真逆すぎて、喧嘩にもならない（笑）。
― 酔っ払った姿が想像できないです。
ケンケン：おヨネは、ほわほわしている感じです。飲み出したらめちゃくちゃ飲むのですが、僕が眠くなっちゃうタイプなので、家まで送ってもらって（笑）。
― 仲良し（笑）。ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆ケンケンプロフィール
1996年7月16日生、福岡県福岡市出身、O型、177.5cm、メンバーカラーはピンク
2014年、高校在学中に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でファイナリストに選出されたことをきっかけに芸能界入り。2016年、特撮ドラマ『動物戦隊ジュウオウジャー』でタスク／ジュウオウエレファント役を演じ、人気を博す。2018年には映画『花は咲くか』で映画初主演を務めた。その後、一度芸能界を離れ飲食業に携わるも、表現者としての夢を諦めきれず、新たな決意で芸能活動を再開。モナキのメンバーとして新たなスタートを切る。
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