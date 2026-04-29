愛媛vs今治 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第13節](ニンスタ)
※17:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 6 谷岡昌
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 26 金沢一矢
DF 44 森山公弥
MF 13 山下雄大
MF 39 武藤寛
MF 48 行友翔哉
FW 27 舩橋京汰
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
[FC今治]
先発
GK 16 山本透衣
DF 15 ガブリエル・ゴメス
DF 29 丸山大和
DF 33 笹修大
MF 6 梶浦勇輝
MF 9 近藤高虎
MF 17 持井響太
MF 25 佐藤璃樹
MF 77 加藤潤也
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 44 林誠道
控え
GK 1 立川小太郎
DF 3 孫大河
DF 24 竹内悠力
MF 8 駒井善成
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 36 久保恵音
MF 38 馬越晃
FW 19 古山兼悟
FW 34 菊池季汐
監督
塚田雄二
※17:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 6 谷岡昌
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 26 金沢一矢
DF 44 森山公弥
MF 13 山下雄大
MF 48 行友翔哉
FW 27 舩橋京汰
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
[FC今治]
先発
GK 16 山本透衣
DF 15 ガブリエル・ゴメス
DF 29 丸山大和
DF 33 笹修大
MF 6 梶浦勇輝
MF 9 近藤高虎
MF 17 持井響太
MF 25 佐藤璃樹
MF 77 加藤潤也
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 44 林誠道
控え
GK 1 立川小太郎
DF 3 孫大河
DF 24 竹内悠力
MF 8 駒井善成
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 36 久保恵音
MF 38 馬越晃
FW 19 古山兼悟
FW 34 菊池季汐
監督
塚田雄二