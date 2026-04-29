ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【Ｊリーグ】藤枝ＭＹＦＣ 試合終了間際にＰＫ与え北海道コン… 【Ｊリーグ】藤枝ＭＹＦＣ 試合終了間際にＰＫ与え北海道コンサドーレ札幌に惜敗（静岡） 【Ｊリーグ】藤枝ＭＹＦＣ 試合終了間際にＰＫ与え北海道コンサドーレ札幌に惜敗（静岡） 2026年4月29日 16時19分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第13節北海道コンサドーレ札幌2ー1藤枝MYFC（北海道・大和ハウス プレミストドーム） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 福島ユナイテッドFCに加入した三浦知良選手が御前崎市でキャンプイン（静岡・御前崎市） 【Jリーグ】鹿児島キャンプの｢清水エスパルス｣｢藤枝MYFC｣ 新指揮官のもと戦術含め明るくハードに調整…期待の新戦力も 【Jリーグ】シーズン開幕へ県勢始動｢藤枝MYFC｣に続き｢清水エスパルス｣新体制発表…新指揮官の決意は(静岡) 関連情報（BiZ PAGE＋） 明大前, 法要, 工場, 住宅, フローリング, 徳島, 商店街, 老人ホーム, 思いやり, 大阪