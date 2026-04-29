三竿（６番）がイエロー２枚で退場。数的不利の鹿島が東京Ｖに逆転負けを喫した。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　ここまでPK戦負けは２試合あったが、90分での敗戦は今季初だ。

　鹿島アントラーズは４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で、東京ヴェルディと敵地で対戦した。

　19分に濃野公人のゴールで先制に成功。だが、34分に熊取谷一星のループ弾で追いつかれると、40分に吉田泰授のヘッド弾で逆転を許す。
 
　１点ビハインドで迎えた後半、70分に三竿健斗がこの日、２枚目のイエローカードで退場に。数的不利でも懸命に反撃を試みた鹿島だが、実らず。１−２の逆転負けを喫した。

　複数失点は４節・浦和レッズ戦（３−２）以来。自慢の堅守が、この試合では崩された。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集

 