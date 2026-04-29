母の日、小2長男が渡してきた“小さな箱”──中身を見て思わず二度見

母の日、子どもからのプレゼントは何をもらっても嬉しいですよね。今回は、筆者が息子からもらったプレゼントのエピソードを紹介します。

母の日に向け兄弟でコソコソ計画中？

現在高校生の長男が、小学2年生だったときのことです。

5月になり、母の日が近づいてきました。普段喧嘩ばかりの弟たちと数日前からコソコソやり取りをしていて、ピンとくる私。もちろん、それには何も気づかないふりをしていました。

それでも内心「何をしてくれるのかな～」と、楽しみにしていました。

母の日にくれたのは……

迎えた母の日当日、「ママいつもありがとう！」と言いながら、それぞれ手紙や似顔絵をくれる子どもたち。そして長男は照れくさそうにしながら、小さな箱を渡してくれました。

手紙や絵をくれるものだと思っていたら、まさかプレゼントがあるなんて。そう驚きながら箱を開けてみると、そこには小さなグラスが入っていたのです。

そのグラスは、よく見ると日本酒を飲むためのミニグラス。

「これ、どうしたの？」と聞いたところ、「ママはいつもお酒を飲んでるから、コップにしたの」と言う長男。確かに私は毎日のように晩酌をしていますが、まさかグラスを用意してくれるとは思いませんでした。