上司の指示でマタニティマーク着用も→「妊婦の自慢？」先輩からマタハラ…9年前の恐怖体験に「胸が痛い」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→まさかマタハラにあうなんて！「マタニティマークを付ける？つけない？」
妊産婦が交通機関などを利用する際に身につけるマタニティマーク。緊急時などに周囲へ妊娠を知らせる重要な役割を持つ一方で、「『妊婦様』と思われたくない」などの理由から、あえて持たない選択をする人もいる。近年はマークをつけた妊婦への嫌がらせも報告されており、当事者にとっては悩ましい問題だ。今回は、職場で「マタニティマークを付けろ」と指示する上司と、それを理由にマタハラをしてくる女性社員の姿を描いた、わたす(@watasu_55)さんのセミフィクション漫画『マタニティマークを付ける？付けない？』を紹介するとともに、インタビューを実施した。
■社員証への着用指示が生んだ悲劇「自慢してるの？」
妊娠当時、営業職だったわたすさんは、上司からわかりやすく社員証にマタニティマークを付けるよう指示されたという。しかし本人は周囲に着用している人がいなかったこともあり、強い違和感を覚えたそうだ。
その後、上司から社員へ妊娠が通達されると、先輩たちから「妊娠様？」「自慢？」と心無い言葉を浴びせられ、過度なマタハラが始まったという。「この体験は約9年前の出来事です。ご自身でしっかりと考えてよい答えを出せるといいなと思いを込めて描き始めました」と、本作の制作背景を明かす。
■すべての妊婦が安心できる社会へ…波乱の展開は第2章へ続く
当事者になって初めて、マークの意味や使い方を深く考え直したというわたすさん。「心配性でマタニティマークを付けているけど、そっち方面の心配もあるのか」と不安を抱く読者もいるようだ。妊娠中の体調は人それぞれ異なり、予測不可能な事態も起こり得る。
今後について「すべての妊婦さんが安心安全なマタニティライフおよび出産に臨めるよう、心から願っています」と語る一方で、「前の会社はハラスメントだらけで、このあともマタハラ、パワハラ、セクハラなど盛りだくさんの内容を考えています！」と、続編への意欲も垣間見せた。普段は歯科情報の連載や、Instagramで育児や義母とのバトル漫画を描いている彼女。クスッと笑える作品も多いので、ぜひチェックしてみてほしい。
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