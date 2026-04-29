肌がとにかく綺麗に見える！ロフトで買えるベースメイクアイテム7選

美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。ベースメイク次第で、肌の印象はぐっと変わるもの。せっかくなら、テクニックいらずで元から肌がきれいな人のように見せたいですよね！そこで今回は、ロフトで手軽に買えるアイテムの中から、肌がとにかくきれいに見えると感じたベースメイクアイテムを厳選して7つご紹介します♡

【詳細】他の記事はこちら

キャンメイク モイストプリズムプライマー（03 ペールブルー）

キャンメイク モイストプリズムプライマー（03 ペールブルー）／990円（税込）

高輝度パール配合で、透明感あふれるもっちりツヤ肌に仕上がる化粧下地。

みずみずしいテクスチャーでスーッと伸び広がり、色ムラやくすみ、毛穴を自然にカバーしながら、立体感のある肌印象に！

「03 ペールブルー」は、しっかりトーンアップしながらも白浮きしにくいミルキーブルー。

涼しげでクリアな肌印象を演出できるので、透明感重視の人にぴったりです♡

エクセル モチベートユアスキン

エクセル モチベートユアスキン／1,980円（税込）

美容液・化粧下地・UVカット・ライトファンデーションの機能を兼ね備えた美容液UVベース。

美容液成分をたっぷり89％も配合し、ひと塗りでつるんとしたむきたまごのような肌へと仕上がります♡

薄膜で素肌感を残しながらも、自然にトーンアップ＆毛穴をふんわりぼかしてくれるので、これ1本でも肌がきれい見え！

時短メイクにも、ナチュラルに仕上げたい日にも大活躍します。

乾燥さん 水分力スキンケアクッションファンデーション（01）

乾燥さん 水分力スキンケアクッションファンデーション（01）／2,420円（税込）

みずみずしいうるおい感とカバー力を両立した、美容液仕立てのクッションファンデーション。

乳液・美容液・クリーム・ファンデーション・コンシーラーの5in1なので、これひとつでベースメイクが完成します。

軽やかな水分タッチテクスチャーでありながら、毛穴や色ムラを自然にカバーし、うるおい感のあるツヤ肌を実現♡

乾燥が気になる日でも使いやすいのがうれしいポイントです！

レブロン カラーステイ ロングウェア UV クッション ファンデーション（001 ポーセリン）

レブロン カラーステイ ロングウェア UV クッション ファンデーション（001 ポーセリン）／2,750円（税込）

崩れにくさで人気のカラーステイシリーズの高機能クッションファンデーション。

薄膜なのにカバー力が高く、美肌フィルターをまとったような素肌感のある生ツヤ肌に仕上がります♡

軽いつけ心地ながら密着力が高く、時間が経ってもくすみにくいのが◎。

さらにSPF50+・PA++++と高いUVカット効果も備えているので、日中のお直しにも頼れるアイテムです。

ラネージュ ネオクッション ザ グロウ（21W ウォームベージュ）

ラネージュ ネオクッション ザ グロウ（21W ウォームベージュ）／3,300円（税込）

キメに着目し、どの角度から見てもなめらかで澄んだツヤ肌を演出するクッションファンデーション。

肌表面を均一に整えることで光をムラなく反射し、毛穴やくすみを自然にカバーします。

軽やかなのにうるおい感があって、時間が経つほど肌がきれいに見える仕上がりに♡

重ねてもムラになりにくく、内側からにじむようなツヤ感を楽しめるので、ツヤ肌好きさんにとくにおすすめです！

2aN ロングウェアリング ファンデーション ミニ（19 ペールベージュ）

2aN ロングウェアリング ファンデーション ミニ（19 ペールベージュ）／1,650円（税込）

さらっと軽く密度の高いテクスチャーで、ピタッと密着するリキッドファンデーション。

毛穴・赤み・色ムラを自然にカバーしながら、厚塗り感のない均一な肌印象に！

ふんわりセミマットな陶器肌を叶えつつ、乾燥しにくいのも高ポイント。

崩れにくく長時間きれいな状態をキープできるので、毛穴落ちや薄れが気になるマスクメイクにもぴったり♡

エテュセ スキンケアパウダー（プレスト）クール

エテュセ スキンケアパウダー（プレスト）クール／2,640円（税込）

暑い季節にうれしい、ひんやり感のあるスキンケアパウダー。

テカリやベタつきをおさえながら、毛穴をふんわりぼかして透明感のある肌に仕上げてくれます。

サラサラなのに乾燥しにくく、メイクの仕上げやお直しはもちろん、スキンケア後のナイトパウダーとしても◎。

ひんやりとした使用感と爽やかな香りで、使うたびにリフレッシュできます♡

どれも、ツヤ感・カバー力・崩れにくさなど、仕上がりに差がつく優秀アイテムばかり！いつものベースメイクに取り入れるだけで、ぐっと洗練された肌印象に近づきます。

ぜひ今回紹介したアイテムをチェックして、思わず見惚れるような美肌見えベースメイクを楽しんでみてくださいね♡