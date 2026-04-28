ジャスティン・ビーバー、“子ども抱え釣り”に驚きの声。意外すぎる素顔に反響

アメリカで開催されたコーチェラフェスティバルでヘッドライナーを務めて話題をさらった直後、ジャスティン・ビーバーが久しぶりに我が子との写真をインスタグラムに投稿しました。世界的ステージで観客を魅了した直後とは思えない、穏やかなひとときに注目が集まっています。

子どもを抱えながら釣りを楽しむ姿

公開されたのは、自然に囲まれた湖のほとりで、子どもを抱えながら釣りを楽しむ一枚。片手で我が子を支えながら釣り竿を握る姿はどこかぎこちなくも、父親としてのリアルな一面を感じさせます。子どもの顔は写されておらず、プライバシーへの配慮もうかがえます。

「素敵なパパ」とファンから反響

この投稿には短期間で数百万件規模のいいねが集まり、「こんな一面が見られるなんて」「理想のパパすぎる」といったコメントが相次いでいます。ステージ上でのカリスマ的な姿とは対照的な“静かな時間”に、多くのファンが心を動かされたようです。

華やかな舞台の裏で見せた、等身大の父としての姿。そのギャップこそが、今回の投稿が大きな反響を呼んだ理由といえそうです。

Photo:Aflo