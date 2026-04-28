TREASUREが、＜TREASURE THE STAGE 2026 IN JAPAN＞の追加公演が決定したことを発表した。

7月8日、9日の大阪・大阪城ホールを皮切りに、神奈川・Kアリーナ横浜、兵庫・GLION ARENA KOBE、愛知・IGアリーナ、福井・サンドーム福井、福岡・マリンメッセ福岡A館、そして東京・有明アリーナまで巡る本ツアー。発表直後から大きな反響を呼び、各地でチケットが即完売したという。そうした中、ファンから期待に応える形で、7月25日の兵庫・昼公演および9月5日の東京・昼公演の追加公演が決定し、全国7都市17公演へと拡大された。

追加公演も早期完売が予想されるので、早めのチェックをお勧めしたい。

◾️＜TREASURE THE STAGE 2026 IN JAPAN＞ 大阪城ホール

2026年7月8日（水）開場 17:30 / 開演 18:30

2026年7月9日（木）開場 17:30 / 開演 18:30 神奈川・Kアリーナ横浜

2026年7月18日（土）開場 17:00 / 開演 18:30

2026年7月19日（日）開場 17:00 / 開演 18:30

2026年7月20日（月・祝）開場 14:00 / 開演 15:30 兵庫・GLION ARENA KOBE

＜追加＞ 2026年7月25日（土）開場 12:30 / 開演 13:30

2026年7月25日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年7月26日（日）開場 14:00 / 開演 15:00 愛知・IGアリーナ

2026年8月1日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年8月2日（日）開場 14:00 / 開演 15:00 サンドーム福井

2026年8月8日（土）開場 15:00 / 開演 16:00

2026年8月9日（日）開場 14:00 / 開演 15:00 マリンメッセ福岡 A館

2026年8月22日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年8月23日（日）開場 14:00 / 開演 15:00 東京・有明アリーナ

＜追加＞ 2026年9月5日（土）開場 12:30 / 開演 13:30

2026年9月5日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年9月6日（日）開場 14:00 / 開演 15:00 ※開場/開演時間は変更になる場合がございます。

※上記以外の内容に関するお問い合わせにつきましては、お問い合わせいただいても一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。

※公演・チケットに関する詳細について、随時お知らせいたします。 ▼公演詳細

https://ygex.jp/treasure/live/tour.php?id=1002948&fdate=2026-07-08&ldate=2026-09-06