TREASURE、＜TREASURE THE STAGE 2026 IN JAPAN＞追加公演決定
TREASUREが、＜TREASURE THE STAGE 2026 IN JAPAN＞の追加公演が決定したことを発表した。
7月8日、9日の大阪・大阪城ホールを皮切りに、神奈川・Kアリーナ横浜、兵庫・GLION ARENA KOBE、愛知・IGアリーナ、福井・サンドーム福井、福岡・マリンメッセ福岡A館、そして東京・有明アリーナまで巡る本ツアー。発表直後から大きな反響を呼び、各地でチケットが即完売したという。そうした中、ファンから期待に応える形で、7月25日の兵庫・昼公演および9月5日の東京・昼公演の追加公演が決定し、全国7都市17公演へと拡大された。
追加公演も早期完売が予想されるので、早めのチェックをお勧めしたい。
◾️＜TREASURE THE STAGE 2026 IN JAPAN＞
大阪城ホール
2026年7月8日（水）開場 17:30 / 開演 18:30
2026年7月9日（木）開場 17:30 / 開演 18:30
神奈川・Kアリーナ横浜
2026年7月18日（土）開場 17:00 / 開演 18:30
2026年7月19日（日）開場 17:00 / 開演 18:30
2026年7月20日（月・祝）開場 14:00 / 開演 15:30
兵庫・GLION ARENA KOBE
＜追加＞ 2026年7月25日（土）開場 12:30 / 開演 13:30
2026年7月25日（土）開場 17:00 / 開演 18:00
2026年7月26日（日）開場 14:00 / 開演 15:00
愛知・IGアリーナ
2026年8月1日（土）開場 17:00 / 開演 18:00
2026年8月2日（日）開場 14:00 / 開演 15:00
サンドーム福井
2026年8月8日（土）開場 15:00 / 開演 16:00
2026年8月9日（日）開場 14:00 / 開演 15:00
マリンメッセ福岡 A館
2026年8月22日（土）開場 17:00 / 開演 18:00
2026年8月23日（日）開場 14:00 / 開演 15:00
東京・有明アリーナ
＜追加＞ 2026年9月5日（土）開場 12:30 / 開演 13:30
2026年9月5日（土）開場 17:00 / 開演 18:00
2026年9月6日（日）開場 14:00 / 開演 15:00
※開場/開演時間は変更になる場合がございます。
※上記以外の内容に関するお問い合わせにつきましては、お問い合わせいただいても一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。
※公演・チケットに関する詳細について、随時お知らせいたします。
▼公演詳細
https://ygex.jp/treasure/live/tour.php?id=1002948&fdate=2026-07-08&ldate=2026-09-06
◾️『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN (LIVE CD)』
2026年3月20日（金）リリース
詳細：https://ygex.jp/treasure/news/detail.php?id=1131582
購入：https://TREASURE.lnk.to/2025-26TREASURETOURPULSEONINJAPANLIVECD
AL2枚組（スマプラ対応）
価格：\3,300（税込）品番：AVCY-97308~9
▼初回封入特典
・トレーディングカード（全10種中1種ランダム封入）
・折りポスター（510mm×360mm）
・応募抽選特典シリアルアクセスコード
※応募抽選特典シリアルアクセスコードの詳細は後日ご案内いたします。
※初回封入特典は数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
▼先着オリジナル特典
・オリジナルトレーディングカード（メンバー別全10種よりランダム1種）
※先着オリジナル特典イメージは後日公開いたします。
※先着オリジナル特典は数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。