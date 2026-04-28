俳優水上恒司（26）、東方神起のユンホ（40）が28日、都内で、映画「TOKYO BURST−犯罪都市−」（内田英治監督、5月29日公開）のジャパンプレミアに出席した。2人はバディを組む刑事を演じ、犯罪集団と戦う物語。

破天荒な刑事を演じた水上は「正義感あふれる真面目な役を今までやってきたので、自由でのびのびしている役を生きることができてうれしい限りです」と語った。

ユンホは「日本の映画が初めてだったので、プレッシャーもあったんですが、皆さんが本当に優しくて引っ張ってくださった」とし、仕上がりについて「本当に本当に、今回ヤバいです」と自信を見せた。

タイトルにちなんで、最近バースト、テンションが上がったことを聞かれると、水上は「シソンヌのじろうさんが大好きで、つい最近、ラジオの収録がかないまして、テンション上がりました」と話した。

ユンホは「おととい、東方神起のライブを終えて、本当にたくさんの方々が応援してくださっている中で、本当にいい思い出になりました。本当にありがとうございます」と感謝を述べると、大きな拍手を受けた。

ほか、犯罪集団のボスを演じた福士蒼汰、渋川清彦、ヒコロヒー、ピエール瀧、後藤剛範が出席した。