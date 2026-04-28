◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節 千葉―横浜ＦＭ（２９日・フクダ電子アリーナ）

Ｊ１千葉は、２９日にホームで横浜ＦＭと対戦する。

今月復帰したＭＦ椿にとって、古巣・横浜ＦＭとの対戦機会がやってきた。椿は「自分を育ててもらったクラブですし、１年目として迎え入れてくれたクラブであるので、思い出はもちろんあります。自分の今持っているパフォーマンスを全て出したいと思ってますけど、周りが思っている以上に意識はしていません。いつも通りの１００パーセントの準備をして臨めたら」と静かに闘志を燃やした。

椿は今の横浜ＦＭを「ロングボール主体のチームかな」と見解を示し、「ただただ蹴ってくるだけじゃなくて、明確に嫌な場所にロングボールを入れて前向きに攻撃をしてくる。シンプルなサッカーをしてくるチーム」と印象を語った。

そのロングボールには、東京Ｖ戦に続いて川崎戦も相手１トップのポストプレーを起点とした前進に苦しんだ。小林慶行監督は川崎戦を「“自分たちのスタイル”を相手もやってきているので。（相手は）最前線に速くて強い選手を置くというような設計だった」と振り返り、「相手がリズム出してきた雰囲気に感じてしまうプレーはロングボール一発だった」といやらしさがあったと強調した。

横浜ＦＭは川崎よりもロングボールをＦＷ谷村に当てて前進という形が想定される。指揮官は「その中で自分たちがバトルに勝てるのか、セカンドボールを拾えるのかというところ。それが無理なら違うやり方をやるしかない。しかし、センターバックが『いける』という話も聞いているのでそこは尊重して、はね返せるように頑張ろうぜということになる」とチャレンジを強調した。

５連戦に突入し、同じ１１人を先発で並べ続けることは不可能だ。開幕時に比べたらケガ人は戻ってきているものの、復帰と離脱を繰り返しているＦＷとセンターバックは手薄な状況。ＦＷは石川、カルリーニョスを中心に呉屋、津久井、間に合えば松村といったところ。

また最終ラインでは、ＤＦ高橋、ＤＦ久保庭、ＤＦ河野の最終ライン３人がすでに警告を２枚ずつもらい、累積での出場停止がリーチ。一時はピッチに戻ってきたＤＦ鳥海、ＤＦ鈴木大は再び別メニュー調整に移ることもあり、復帰後コンディションが安定しない日々が続く。久保庭、河野にとってはピッチで総合的な状況判断と責任が試される局面が続く。（千葉担当・綾部 健真）

▽予想スタメンは以下の通り

フォーメーション ４―４―２

ＧＫ 若原

ＤＦ 高橋、久保庭、河野、石尾

ＭＦ イサカ、安井、前、姫野

ＦＷ 石川、カルリーニョス・ジュニオ