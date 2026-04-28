お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘さんが、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。

念願の「ランクル60」の納車を迎え、カスタム内容を公開しました。

先日、アップした動画で、尾形さんは、妻・あいさんに、この「ランクル60」を紹介し「なんとか買ってください！ 550万！ なんとかお願いします！」と、土下座でお願いしていました。



【写真を見る】【 パンサー・尾形 】 「ランクル60」納車に大興奮 「かっこいいね！！ めっちゃいいね！！」「最高だ！ 乗り心地！！」





店舗の担当者によって仕上げられた今回の車両は、ホイールはオリジナルの「FD-classic」アルミホイールを装着。

車両を目の前にした尾形さんは「これですよ、見て！！ かっこいいね！！ めっちゃいいね！！ 良いじゃない！！」と、さっそく大興奮。







タイヤは横浜ゴムの「YOKOHAMA GEOLANDAR AT4」が組み合わされており、オンロード＆オフロード走行の両方に対応する仕様で、尾形さんは「オフロードもバンバンいける」と、力強くコメントしています。





車体後部のガラスは尾形さんの希望により、元々の分割タイプから1枚ガラスへと変更。

レトロな雰囲気を演出するこだわりのカスタムに、尾形さんは「ちょっとレトロな感じにしたいみたいな。 めちゃくちゃいいじゃん。」と、ご満悦。

また、キーレスエントリーも追加されており、ヴィンテージの外観を保ちながら利便性も確保されています。





更に、室内では、ヴィンテージレザー調のシートカバーが装着されています。気分によって取り外し、純正シートのまま乗ることもできる仕様となっています。





尾形さんは、運転席のドアのスイッチを見て「やっぱ、ここの『コックピット感』っていうか、このスイッチがいっぱいあって。」と、大喜び。



更に、シートに座り「最高だ！ 乗り心地！！」と、興奮気味に語ります。







足回りにはオーストラリアのメーカー「オールドマンエミュー」のショックアブソーバー「ニトロチャージャープラス」を導入。オンロードでの乗り心地改善とオフロード走行時の安定性を両立したパーツで、担当者も自身のランクル60に同製品を使用しているといいます。





また、ヘッドライトは元々のハロゲンからLEDへ変更されていますが、ハロゲン特有の温かみのある色味を残した仕様で、ランクル60のレトロな外観と調和しています。駆動方式は基本的に2WDで走行し、山道や積雪時にはH4スイッチで4WDへ切り替えることができます。





エンジンルームも整備が施されており、塗装が剥げた箇所は塗り直され、交換可能なパーツは新品に替えられた状態での納車となりました。





動画の中で尾形さんは「ランクルが好きだからこそこうやってやってくれる。だから安心してもう一生の付き合いだと思っている」と店舗への信頼をコメント。







また、現時点では運転免許を持っていない尾形さんですが、「もうこっからね、ほんとに免許取りますから俺！！」と宣言。

今後、免許取得の様子もYouTubeで公開予定であることが明かされています。









画像提供：「©パンサー尾形の尾形軍団チャンネル/OmO」

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