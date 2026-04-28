aespaウィンターが超絶アンドロイド級の最新ビジュアルを披露！プラチナブロンドのロングヘア×ボディスーツ姿に「女神すぎる」の声

【写真】aespaウィンター、プラチナブロンドのロングヘア×ボディスーツビジュアル／東京ドーム公演オフショットでキュートな魅力／独特の世界観に引き込まれるaespa『LEMONADE』トレイラー

aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が自身のInstagramを更新。5月29日にリリースされる2ndアルバム『LEMONADE』のトレイラー映像の撮影ビハインドショットを披露し、まるでアンドロイドのような質感のビジュアルが注目を集めている。

■aespaウィンター、人間離れした美しさと圧巻スタイル

1枚目は、プラチナブロンドのロングヘアに、体のラインが際立つホワイトのボディースーツを纏い撮影に臨むウィンター。ダークトーンのアイメイクに、色味を抑えたグロスリップ、艶感を引き出した肌が相まって、まるでアンドロイドのような人間離れした美しさを放っている。

無機質なシルバーの空間での撮影カットや、自身にそっくりのマネキンとの2ショット、7枚目には、手前に立つピンクヘアのGISELLE（ジゼル）に斬りかかるようなポーズを見せるカットも。太ももまでのホワイトストッキングにヒールを合わせたスタイリングで、スリムなボディラインと抜群の脚の長さが際立っている。

ラストには、ブルーバックでの撮影カットを公開。ワイヤーに吊られ、手を伸ばして宙を舞うような姿（8枚目）や、ゴールドカラーの装具を身につけた全身ショット（9枚目）で締めくくられている。

SNSでは「白のボディースーツがめちゃくちゃ似合ってる」「スタイルも表情もプロすぎる」「清楚系とセクシー系どっちもいけるの反則」「女神すぎる」「オフショットでこのクオリティやばい」など、絶賛の声が相次いでいる。

■aespa東京ドーム公演のオフショットも公開

なお、この投稿に先立ち、4月25日・26日に開催された『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』東京ドーム公演のオフショットも公開。ステージ裏でギターを手にした姿や、KARINA（カリナ）と頭を寄せ合う2ショット、ツインテールヘアでポーズを決める様子など、キュートな魅力溢れる姿も披露している。

https://www.instagram.com/p/DXpPoTMkzkt/

■独特の世界観に引き込まれるaespa『LEMONADE』トレイラー