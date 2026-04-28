オリエンタルランド<4661.T>はこの日の取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を７２４３億１２００万円（前期比２．８％増）、営業利益を１６０７億７６００万円（同４．５％減）と発表した。配当予想は１６円（前期１５円）とした。東京ディズニーシーの２５周年イベントを受け、入園者数やゲスト１人当たり売上高が増加すると想定。一方、人件費やホテル事業の修繕費などコスト増が利益面で重荷となる見通し。



同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が７０４５億３９００万円（前の期比３．７％増）、営業利益は１６８４億１３００万円（同２．１％減）だった。従来予想（売上高６９３３億５２００万円、営業利益１６００億円）からは上振れして着地した。入園者数は前の期とほぼ同様だったが、１人当たり売上高が増加。ファンタジースプリングスホテルの通期稼働で客室単価も伸びた。利益面では人件費などコスト増が響いた。



あわせて、今年１２月に上場３０周年を迎えることから特別株主優待を実施すると発表した。９月３０日を基準日として１００株以上保有する株主を対象に、株主用パスポートを１枚配布する。現行の株主優待はこれとは別に通常通り実施する。



出所：MINKABU PRESS