後藤真希、“超ミニ”×ファーブーツで美脚スラリ「赤の衣装カッコ良すぎ」「スタイルがレベチ」の声
【モデルプレス＝2026/04/28】タレント・歌手の後藤真希が4月27日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、話題になっている。
【写真】40歳元モー娘。「骨格が優勝してる」ほっそり美脚際立つ“超ミニ”衣装
後藤は「＃ジゴロック2026 ありがとうございました」とつづり、4月26日に出演したフェスイベント「ジゴロック2026」の衣装ショットを公開。ポニーテール姿に赤いトップスとショートパンツを合わせた衣装姿で、ファーのロングブーツにスラリとした美しい脚を見せた。投稿では同イベントで共演した音楽プロデューサーの小室哲哉との2ショットやダンサーたちとの3ショットを見ることができる。
この投稿にファンからは「赤の衣装カッコ良すぎ」「スタイルがレベチ」「脚綺麗すぎる」「ポニテも良すぎる」「骨格が優勝してる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳元モー娘。「骨格が優勝してる」ほっそり美脚際立つ“超ミニ”衣装
◆後藤真希、衣装姿公開
後藤は「＃ジゴロック2026 ありがとうございました」とつづり、4月26日に出演したフェスイベント「ジゴロック2026」の衣装ショットを公開。ポニーテール姿に赤いトップスとショートパンツを合わせた衣装姿で、ファーのロングブーツにスラリとした美しい脚を見せた。投稿では同イベントで共演した音楽プロデューサーの小室哲哉との2ショットやダンサーたちとの3ショットを見ることができる。
◆後藤真希の投稿が話題
この投稿にファンからは「赤の衣装カッコ良すぎ」「スタイルがレベチ」「脚綺麗すぎる」「ポニテも良すぎる」「骨格が優勝してる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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