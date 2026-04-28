こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月28日は、驚異の収納力で小物やガジェットの整理整頓に役立つHAKUBA（ハクバ）の「Varech（ヴァレック）ガジェットポーチ」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

ハクバ HAKUBA インナーケース ヴァレック(Varech) ガジェットポーチ M180 ブラック PC周辺小物用収納 180度開口 軽量 ショルダーベルト・持ち手付 撥水生地使用 AMZVGPM180BK 4977187214796 2,985円 （17%オフ） Amazonで見る PR PR

小物の収納最適解。HAKUBAの「ヴァレック ガジェットポーチ」が過去最安で登場！

HAKUBA（ハクバ）の「ヴァレック ガジェットポーチ」が17％オフと過去最安。

毎日使うPC関連アイテムや充電器といったガジェットを整理するために最適なインナーケースがお買い得です。

180度フルオープン構造ですぐに見つかる＆取り出せる！

ファスナーを全開にすると180度パカッと開いて、自立する点が最大の魅力。

中身がパッとひと目で確認しやすく、デスク上での作業中に「どこに何があるか」がすぐわかるのは助かりますね。

外寸サイズは260mm（幅）×160mm（高さ）×95mm（奥行き）、内寸サイズは205mm（幅）×120mm（高さ）×80mm（奥行き）。

内部は3分割構造になっており、合計13個ものポケット（うち1つはファスナー付き）を内蔵。ガジェットアイテムや用途に合わせて使い分けできますよ。

コンパクトながら収納力は抜群で、360度カメラや自撮り棒、スタンドも一緒に収納可能です。

水に強いタフな素材で耐久性抜群。日常使いから旅行・出張の強い味方に

表面には撥水性の高いPUコーティング素材、ファスナーにはYKK製を採用しており、耐久性と保護性能に優れています。

カバンの中に入れて持ち運ぶだけでなく、便利な取っ手付きで手持ちも可能。ショルダーベルト付きなので、肩にかけて移動できるのも嬉しいポイントです。

カバンやリュックの中で散らかりがちなガジェットアイテムをまとめて収納し、必要な時に取り出せる「ヴァレック ガジェットポーチ」。おすすめです。

ハクバ HAKUBA インナーケース ヴァレック(Varech) ガジェットポーチ M180 ブラック PC周辺小物用収納 180度開口 軽量 ショルダーベルト・持ち手付 撥水生地使用 AMZVGPM180BK 4977187214796 2,985円 （17%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月28日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon.co.jp