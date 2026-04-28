阿部巨人注目の「セカンド構想」勢いのある若武者か、GG獲得のベテランか　再生期待のヤングジャイアンツも

浦田は再三の好守でチームを助けている（C）産経新聞社

巨人は週末のDeNA3連戦を勝ち越し、貯金4とし、首位阪神に1.5差とさらに上昇気流をうかがう。

週末の試合ではチームにとって嬉しい合流もあった。26日から昨年10月に両股関節手術で調整していた吉川尚輝が1軍に復帰。8回二死満塁の好機に門脇誠にかわって代打で出場、二ゴロに終わった。

【動画】とられた森下も悔しそう…浦田の二塁守備の好プレーシーン

9回はそのまま吉川がセカンドに入り、セカンドを守っていた浦田俊輔がショートに回り、ショートを守っていた小濱佑斗がサードに回った。

今後は28日の広島戦（東京ドーム）から勝負の9連戦が始まるとあって、どんな内野布陣で臨むのか、注目される。

開幕からセカンドを守ってきたプロ2年目内野手の浦田は再三の好守で投手を助けてきたが、課題は打撃面か。今季ここまで21試合に出場、打率.214、5盗塁。

ただセカンドで24年にゴールデン・グラブを獲得した吉川にしても両股関節の手術からの復帰明け、これまでも腰痛などコンディション不良に悩まされる時期もあったことで、慎重な起用が求められそうだ。