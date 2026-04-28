【白の契約コンプリート・セット】 5月8日12時 発売 価格：133,078円

ヒビノは、スマートトイ「白の契約コンプリート・セット」を5月8日12時に発売する。価格は133,978円。

本商品は、スクウェア・エニックス全面監修の下、同社のRPG「NieR:Automata」に登場する武器「白の契約」を1/1スケール（全長約139cm）で再現したスマートトイのコンプリートセット。「白の契約」はリアルな外観だけでなく、振り方に応じて2Bのボイスを再生する機能があるほか、搭載した加速度センサーによって動きに連動した発光や斬撃音でゲームの世界観を演出することもできる。

今回のコンプリートセットでは、「白の契約」本体と「専用ライトリング付きスタンド」がセットになっている。また、5月8日～5月31日までの期間中に、「HIBINO smart series」公式サイトにて本セットを購入すると「白の契約」本体の持ち運びに便利な「専用ソフトケース」がもらえるプレゼントキャンペーンも実施される。

□HIBINO smart series「白の契約」

【白の契約コンプリート・セット】【専用ソフトケース】

(C)SQUARE ENIX