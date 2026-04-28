「サシスセソ」が言えない？ 子どもの発音トラブルと低位舌の関係とは【歯並びをよくする離乳食・幼児食】

「サシスセソ」が言えない？ 子どもの発音トラブルと低位舌の関係とは

「サシスセソ」って上手に言える?

5~6歳ぐらいになると、大人顔負けの言葉遣いでたくさんお話しをしてくれる子も多いでしょう。そろそろ発音が完成される時期ですが、お子さんの様子はどうでしょうか?「サシスセソ」が「シャシィシュシェショ」になっていませんか？ タ・ナ・ラ行は上手に言えていますか？

サ・タ・ナ・ラ行は、いったん舌を上あごにつけて、もしくは舌の先端を歯茎に近づけて息を押し出しながら発音する必要があり、舌が滑らかに動かせないときちんと発音できません。ちなみに、最も発音しやすい音は、舌を使わずに唇の開閉だけで済む「マ」。幼児が初めて喋る言葉が「ママ」であることが多いのは、そうした理由もあります。

先にあげた言葉の発音が不明瞭であれば、「低位う舌」が原因かもしれません。正常な舌の位置は、舌全体が上あごにべったりついている状態ですが、低位舌の場合は、舌が前歯の裏側についています。生まれたての赤ちゃんの舌は必ず上あごについているのですが、授乳や離乳食のとり方、日常の習慣などが良くないと、低位舌になってしまいます。低位舌になると、発音だけでなく呼吸や歯並びにも影響が出ます。食べ方やクセなどを改善し、正しい舌の位置を取り戻しましょう。

不明瞭な発音の原因は、低位舌のほかに「ハート舌（舌小帯短縮症）」も考えられます。症状が軽い場合は舌のトレーニングで改善されますが、症状によっては舌小帯の切除が必要となることもあります。

滑舌を悪くする低位舌とは？

低位舌は舌先が上あごではなく、前歯の裏側（もしくはさらに下）についている状態。発音障害・口呼吸・歯並びの悪化などを招いてしまいます。

舌の先が上の前歯の少し後ろにある「スポットポジション」に触れて舌の大部分が口蓋（口腔の天井部分）にくっついているのが正しい位置。これにより、正しい呼吸やあごの成長が望めます。

＜上図＞低位舌の場合の舌の位置：口を閉じたときに舌の先が下の前歯についていたり、下にさがっている状態。

低位舌以外の原因も疑ってみよう

舌の裏側から下あごにかけてつながっている舌小帯というヒダが短い状態を舌小帯短縮症といいます。舌を前に突き出したときに舌がハート型になるため、ハート舌とも呼ばれています。こちらも低位舌と同じく、口腔内の発達などに良くない影響が出る可能性があります。

【出典】『歯並びをよくする離乳食・幼児食』著：杉原麻美／藤原朋未