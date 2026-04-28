高橋成美、名門校の“先輩”との対面に喜び サッカーW杯出場…高校進学のきっかけにも「お会いできてうれしいです」
元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が、27日放送のフジテレビ系サッカーバラエティー『けるとめる』（毎週月曜 後11：00）に出演。高校進学の決め手となった人物との対面を喜んだ。
【写真】ワイルド増し増し…大人の色気あふれる田中マルクス闘莉王
番組ではこの日、「ワールドカップ戦士に禁断の質問をぶっこむ！」をテーマに高橋とお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が出演。対するW杯戦士として、小野伸二、田中マルクス闘莉王が登場した。
すると高橋は「闘莉王さん、私の高校の先輩で！受験する際も父親から『闘莉王の高校に行きなさい』って」と明かした。そして関東屈指の名門校である渋谷教育学園幕張高校（千葉県）に見事進学すると「『闘莉王と一緒の高校だ』って父親が一番燃えていました。私も今日、すごくお会いできてうれしいです」とあいさつした。
【写真】ワイルド増し増し…大人の色気あふれる田中マルクス闘莉王
番組ではこの日、「ワールドカップ戦士に禁断の質問をぶっこむ！」をテーマに高橋とお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が出演。対するW杯戦士として、小野伸二、田中マルクス闘莉王が登場した。
すると高橋は「闘莉王さん、私の高校の先輩で！受験する際も父親から『闘莉王の高校に行きなさい』って」と明かした。そして関東屈指の名門校である渋谷教育学園幕張高校（千葉県）に見事進学すると「『闘莉王と一緒の高校だ』って父親が一番燃えていました。私も今日、すごくお会いできてうれしいです」とあいさつした。