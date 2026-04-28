≠ME尾木波菜、透明感あふれる美肌披露「週刊FLASH」グラビア登場
【モデルプレス＝2026/04/28】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の尾木波菜が、4月28日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。透明感あふれる美しい肌を披露している。
【写真】指原プロデュースアイドル、美谷間チラリ
今号では尾木を初撮り下ろし。弾ける笑顔と透明感あふれる美肌にキュンとしてしまうような姿を見せている。インタビューでは、結成7周年を迎えたグループについてや、7年経っても変わらないことなどを語っている。
今号の表紙は上戸彩。そのほか、大槻理子、森脇梨々夏、、安藤笑、高峰じゅり（※「高」は正式には「はしごだか」）、蓬莱舞らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュースアイドル、美谷間チラリ
◆尾木波菜「週刊FLASH」登場
今号では尾木を初撮り下ろし。弾ける笑顔と透明感あふれる美肌にキュンとしてしまうような姿を見せている。インタビューでは、結成7周年を迎えたグループについてや、7年経っても変わらないことなどを語っている。
◆表紙は上戸彩
今号の表紙は上戸彩。そのほか、大槻理子、森脇梨々夏、、安藤笑、高峰じゅり（※「高」は正式には「はしごだか」）、蓬莱舞らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】